publié le 10/10/2020 à 08:30

Tous les samedi dans le journal de 8h, Florian Gazan se lance dans un pari avec humour, ironie, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 3 octobre, il l'annonce : Olivier Giroud va battre le record de buts en équipe de France de Thierry Henry (51) et disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar.

"J’y crois, comme Olivier Giroud, lui le chrétien pratiquant. Il en est à 42 buts. Avec son doublé contre l’Ukraine, il a laissé Michel Platini et ses 41 buts dans le rétroviseur. Maintenant il a en ligne de mire le recordman (...) J’ai fait mes calculs : Olivier Giroud marque toutes les 140 minutes en Bleu, en gros tous les matchs et demi. Donc il va lui falloir 14 matches pour marquer 10 buts".

"Or, là entre la Ligue des Nations, les matches amicaux et l’Euro 2021, si on part du principe que nous irons en finale, il a déjà une quinzaine de rencontres de sûres. Au pire, si l’Euro se passe mal, il aura la Coupe du monde dès 2022. Et c’est clair qu’il y sera. Déjà parce qu’après tout, il n’aura alors que 35 ans".