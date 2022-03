Coupe de France : horaires, diffusion... Tout sur les demi-finales Nice-Versailles et Nantes-Monaco

Quatre ans après les Vendéens des Herbiers en 2018, 10 ans après Quevilly ou encore 22 ans après Calais, y aura-t-il un "Petit Poucet" présent en finale de la Coupe de France à Saint-Denis le dimanche 8 mai prochain ? Club de National 2, l'équivalent de la quatrième division, le FC Versailles en rêve, mardi 1er mars (21h, à suivre à la télévision uniquement sur Eurosport 2).

Mais après s'être débarrassé du leader de la Ligue 2, Toulouse, puis d'un autre club de N2, Bergerac, le club des Yvelines doit cette fois se frotter à un cador, le Nice de Christophe Galtier, 3e de L1. Premiers de leur groupe en championnat, les Versaillais n'ont pas joué de match depuis le 19 février et se sont préparés au mieux, notamment samedi 26 février à Clairefontaine, le centre d'entraînement de l'équipe de France.

"Il y a quelques mois, une majorité de Versaillais ne savaient pas qu'il y avait une équipe de foot dans leur ville, savoure le directeur général Jean-Luc Arribart. C'est l'effet Coupe de France ! Ils découvrent qu'il n'y a pas seulement le château". Pour atteindre la finale, ses joueurs vont devoir réaliser l'exploit, immense, à l'Allianz Rivera de Nice, puisque leur stade Montbauron n'est pas aux normes de ce tour de la Coupe de France et qu'ils n'ont pas trouvé d'enceinte en Île-de-France.

Nice 25 ans après ?

De son côté l'OGC Nice, qui a sorti le PSG en 8e de finale aux tirs au but, tient une occasion en or de disputer une nouvelle finale de Coupe de France, un quart de siècle après sa victoire contre Guingamp en 1997. Galtier devra toutefois se passer de Justin Kluivert et Dante (suspendus), et composer avec une équipe engagée dans une course folle pour la Ligue des champions en championnat avec un calendrier chargé pour ce mois de mars dont un match samedi 5 mars face à Paris.

Dans l'autre demi-finale, mercredi 2 mars (21h15, à suivre sur France 3 et Eurosport 2), Nantes reçoit Monaco pour une confrontation qui semble équilibrée entre le 7e et 9e de Ligue 1. Les Canaris restent sur un triste match nul à Metz (0-0), à mille lieues de leur prestation face au PSG (3-1) neuf jours plus tôt. Les Monégasques, finalistes l'an dernier, n'ont gagné aucun de leurs trois derniers matches (nul contre Lorient et Bordeaux, sabordage face à Reims.

Pas de prolongation

Rappel important concernant le règlement : il n'y aura toujours pas de prolongation en cas d'égalité au bout des 90 minutes à ce stade de la compétition. Les deux périodes de 15 minutes supplémentaires ne concernent que la finale. En cas de match nul, les acteurs procéderont directement à la séance de tirs au but.