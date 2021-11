L'histoire semble complètement surréaliste. Des footballeuses sont contraintes de disputer un match de Coupe de France féminine en culottes. Elle n'ont reçu ni shorts, ni chaussettes alors que la Fédération française de football (FFF) est chargée de fournir les clubs en équipements.

Manon Tessier, capitaine de l'équipe féminine du Cercle Paul Bert de Rennes, s'insurge face à cette situation. Alors que les hommes reçoivent un équipement complet, les femmes ne reçoivent que les maillots. La capitaine prévoit de réaliser tout le protocole d'avant-match en culottes si l'arbitre le leur permet.

En mars 2021, les Rennaises s'étaient déjà entraînées en culottes pour dénoncer ces inégalités entre les hommes et les femmes dans le football. À l'époque, la fédération avait réagi en disant qu'elle se pencherait sur la question des équipements mais depuis n'a pas donné suite.

Les footballeuses espèrent que cette nouvelle mésaventure leur permettra d'être entendues. La rencontre aura lieu samedi à 18h30 à la plaine des jeux de Bréquiny.

À écouter également dans ce journal

Harcèlement scolaire - Emmanuel Macron a annoncé que "nous ne lâcherons rien" contre le harcèlement. Il prévoit un renforcement du contrôle parental sur les écrans utilisés par les enfants et une nouvelle application pour aider les victimes à dénoncer les faits.

Coronavirus - Les personnes non vaccinées représentent toujours la majorité des cas à l'hôpital. Il y a 9 fois plus d'entrées en réanimation et 9 fois plus de décès parmi les non-vaccinés selon une étude des la DREES.

Ascoval - Adrien Quatennens, coordinateur de la France Insoumise, appelle le gouvernement à intervenir concernant la délocalisation en Allemagne de l'activité de l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve (Nord).