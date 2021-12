Coupe de France : une meilleure image que la Ligue des champions et la L1 chez les Français

63% des Français ont une bonne image de la Coupe de France, un niveau supérieur à la Ligue 1 (55%) et même à la Ligue des champions (59%). Cette bonne image s’appuie sur la mise en valeur du football amateur : 54% des sondés associent de belles histoires à la Coupe et 63% estiment qu’elle est importante pour maintenir le lien avec le football professionnel.



Par ailleurs, le football amateur se porte bien, estiment 63% des personnes interrogées, particulièrement grâce aux bénévoles (89%) mais la Fédération ne le soutient pas assez (58%). Voici les principaux enseignements de la dernière enquête réalisée par Odoxa pour RTL et Groupama.

Le sondage a été réalisé sur internet le jeudi 16 décembre 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes âgées de 18 ans et plus, parmi lesquels 419 amateurs de football, selon la méthode des quotas. Découvrez le détail ci-dessous, en trois points majeurs.

1. Une image supérieure à la L1 et la C1

Depuis le mois d’août, les plus petits clubs de toute la France se rencontrent et espèrent arriver à ce week-end fatidique : l’entrée des clubs de Ligue 1 dans la compétition. Les projecteurs sont alors braqués sur les "Petits poucets", incarnés cette année par l’AS Panazol, le Montauban FC et le JS Chemin Bas d’Avignon, évoluant tous les trois en régional 2. C’est le charme de la Coupe et il opère toujours depuis plus d’un siècle.

Sa popularité est en effet très bonne pour une compétition de football. 63% des Français et 93% des amateurs de football en ont une bonne image, le meilleur niveau pour une compétition de club dans notre sondage. En comparaison, 55% des Français et 83% des amateurs de football affirment avoir une bonne image de la Ligue 1, soit 8 et 10 points de moins que la Coupe de France.

Même la compétition la plus prestigieuse est battue en termes de popularité : 59% des Français et 88% des amateurs de football ont une bonne image de la Ligue des champions, devancée donc de 4 et 5 points. Seules les compétitions internationales, comme l’Euro ou la Coupe du monde font jeu égal avec la Coupe de France en termes de popularité (64% et 93% de bonne image).

coupe de France : une image supérieure à la L1 et la C1 Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

2. Belles histoires

La magie de la Coupe de France, c’est le rêve, l’improbable. Qui aurait cru, à commencer par eux-mêmes, que les joueurs de l’Entente Feignies-Aulnoye, pourraient affronter Lionel Messi, septuple Ballon d’Or, ou le champion du monde Kylian Mbappé ?

C’est ce rêve, incarné par de belles histoires, qui rapproche les stars du ballon rond et le "footballeur du dimanche", et séduit particulièrement les Français. 69% d’entre eux et 92% des amateurs de football considèrent que la Coupe suscite de la fierté pour les clubs amateurs. Ils sont 54% et 83% à lui associer de belles histoires.

Coupe de France : de belles histoires Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

Résultat, 40% des Français et 72% des amateurs de football affirment y être attachés et ils sont 63% et 86% à clamer qu’elle est importante pour conserver le lien entre football amateur et professionnel. Parfois critiquée car trop lourde en termes de calendrier pour les professionnels, la Coupe de France bénéficie de la disparition de la Coupe de la Ligue.



Seuls 43% des Français et 48% des amateurs de football jugent aujourd’hui qu’elle est "de trop" dans le calendrier. Un doute tout de même persiste et partage les Français : 50% d’entre eux et 49% des amateurs de football estiment que la Coupe de France a perdu de son prestige.

3. Le football amateur se porte bien

Près de 2 millions de licenciés font de la FFF la première fédération sportive du pays. Après plusieurs mois de disette et de compétitions annulées pour cause de pandémie, le football amateur a retrouvé toute sa place dans le quotidien de nombreux Français et d’enfants. Résultat, ceux qui suivent l’actualité du football en sont globalement convaincus : le football amateur se porte bien en France selon 63% des amateurs de football.

Le football amateur se porte bien Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

À leurs yeux, il s’appuie notamment sur un réseau de bénévoles passionnés et impliqués à travers tout le pays (89%) et grâce à lui, le football professionnel peut puiser dans un vivier de jeunes talents performants (88%). Encore très masculin - environ 10% des licenciés sont des femmes -, le football amateur est sur la bonne voie pour 60% d’entre eux, qui jugent qu’il développe suffisamment le football féminin.

baro4 Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

Les chiffres confirment cette tendance (même s’il reste encore du travail) : les effectifs féminins ont en effet doublé en 10 ans. Reste que le football amateur pourrait se porter encore mieux s’il était davantage soutenu et valorisé par la Fédération Française de Football. 58% des amateurs de football jugent qu’elle ne joue pas pleinement son rôle.