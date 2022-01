Coupe de France : le FC Versailles crée la surprise en éliminant le Toulouse FC

Le "Petit Poucet" poursuit son aventure en Coupe de France. Pensionnaires de National 2, les amateurs du FC Versailles 78 se sont qualifiés pour les quarts de finale après leur succès à Toulouse (1-0), leader de Ligue 2, samedi.

En supériorité numérique pendant 70 minutes après l’expulsion de Steve Mvoué, les Versaillais ont inscrit le seul but du match à 10 minutes du terme sur une belle action collective conclue par Kapit Djoco au premier poteau. Alors qu’ils s'étaient déjà qualifiés pour la première fois de leur histoire en huitièmes de finale, les amateurs des Yvelines poursuivent donc leur formidable épopée en éliminant le premier club professionnel de leur parcours, débuté il y a cinq tours.

"On a prouvé que tout était possible (…). Au fur et à mesure des rencontres, on se prend au jeu. Il y a un engouement qui se crée. La Coupe de France permet cet engouement", a savouré l'entraîneur de Versailles, Youssef Chibhi.