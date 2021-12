INVITÉ RTL - Paris FC/Lyon : "des fous furieux sont arrivés au stade" selon Pierre Ferracci

Vingt quatre heures après les incidents qui ont amené à l'interruption du match de Coupe de France entre le Paris FC et l'Olympique lyonnais, le président du club parisien se dit toujours "en colère" et "dépité". Au micro de RTL, Pierre Ferracci charge violemment les individus responsables des bagarres en tribunes.

"Des fous furieux sont arrivés dans le stade, ils n'auraient jamais dû quitter Lyon" peste-t-il. Pour lui, le sujet n'est pas la sécurité du stade Charléty mais "que des jeunes enfants et des familles se sont fait arroser de fumigènes, se sont fait bastonner et violenter par des gens armés de poings américains et de barres de fer".

"Si notre système de sécurité était défaillant, la préfecture de police ne l'aurait pas validé" embraye le président du club parisien. Pour lui, la présence de "pseudo-supporters voyous" est de la responsabilité de l'Olympique lyonnais et des associations de supporters.

Tout en souhaitant des mesures "radicales, individuelles et collectives", Pierre Ferracci encourage son homologue lyonnais, Jean-Michel Aulas, à "faire le ménage" dans les groupes de supporters. Enfin, le président du Paris FC annonce que le club portera plainte dès que la Fédération français de football aura rendu son avis lundi 20 décembre.