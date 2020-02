Borussia Dormtund-PSG : date, heure, diffusion... Tout ce qu'il faut savoir

Neymar, Mbappé et les Parisiens face à Galatasaray le 11 décembre 2019 au Parc des Princes

publié le 17/02/2020 à 14:30

Atlético de Madrid - Liverpool, Atalanta Bergame - Valence, Tottenham - Leipzig et bien sûr Borusssia Dortmund - PSG. Voici les quatre premières affiches des 8es de finale aller de la Ligue des champions version 2019-2020, mardi 18 et mercredi 19 février. Les quatre dernières se joueront la semaine prochaine (Chelsea - Bayern Munich, Naples - FC Barcelone, Real Madrid - Manchester City et Lyon - Juventus).

Un peu plus de deux mois après le tirage au sort, effectué le lundi 16 décembre, le club parisien ouvre le bal sur la pelouse du vice-champion d'Allemagne. Le coup d'envoi est fixé à 21h au Signal Iduna Park, la plus grande enceinte du pays (plus de 81.000 places), notamment réputée pour son "mur jaune" situé derrière l'un des deux buts. Ce Dortmund-PSG sera à suivre à la télévision uniquement sur RMC Sport. Vous pourrez le vivre à la radio sur RTL et RTL.fr.

Trois jours après son match nul (4-4) à Amiens en Ligue 1 avec une équipe largement remaniée, le Paris Saint-Germain devrait se présenter avec ses meilleurs éléments au coup d'envoi. Ménagé depuis le 1er février en raison d'une "lésion chondro-costale" contractée face à Montpellier, Neymar semble totalement remis. Marco Verratti, Marquinhos, Thiago Silva et Juan Bernat ont repris contre Amiens. Kylian Mbappé déboule aussi frais que confiant.

Dortmund invaincu à domicile cette saison

Cette confrontation entre le leader du championnat de France et l'actuel 3e de Bundesliga marque les retrouvailles entre l'entraîneur parisien Thomas Tuchel et son ancien club (2015-2017). Le PSG et le Borussia se sont affrontés à deux reprises en Coupe d'Europe. C'était en 2010, en phases de poules de la Ligue Europa. Bilan : 1-1 en Allemagne, 0-0 en France.

1er de son groupe devant le Real Madrid à l'automne, Paris est invaincu depuis 23 rencontres toutes compétitions confondues (20 victoires et 3 nuls depuis un revers 2-1 à Dijon le 1er novembre). Le BvB de Lucien Favre reste sur un succès 4-0 face à Francfort après deux défaites à Leverkusen (4-3) et Brême (3-2). En Ligue des champions, il a terminé 2e de son groupe derrière le Barça et devant l'Inter Milan.

Cette saison, personne n'est encore venu s'imposer à Dortmund. Quatre équipes y ont décroché un match nul : Barcelone (0-0), Brême (2-2), Paderborn (3-3) et Leipzig (3-3). L'an passé, le Borussia et le PSG s'étaient arrêtés en 8es en Ligue des champions, face à Tottenham et Manchester United.

Borussia Dortmund-PSG ; présentation du 8e de finale aller de Ligue des champions Crédit : Laurence SAUBADU, Riwan MARHIC / AFP

Ligue des champions : le programme des 8es de finale

Tous les matches à 21h.



8es de finale aller :



Mardi 18 février :

Borusssia Dortmund - PSG

Atlético Madrid - Liverpool



Mercredi 19 février :

Atalanta Bergame - Valence

Tottenham - Leipzig



Mardi 25 février :

Chelsea - Bayern Munich

Naples - FC Barcelone



Mercredi 26 février :

Real Madrid - Manchester City

Lyon - Juventus



8es de finale retour :



Mardi 10 mars :

Valence - Atalanta Bergame

Leipzig - Tottenham



Mercredi 11 mars :

PSG - Borusssia Dortmund

Liverpool - Atlético Madrid



Mardi 17 mars :

Manchester City - Real Madrid

Juventus - Lyon



Mercredi 18 mars :

Bayern Munich - Chelsea

Barcelone - Naples