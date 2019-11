Real Madrid-PSG : Paris arrache un nul inespéré et la tête du groupe A

publié le 26/11/2019 à 19:45

Paris 1er mais Paris bousculé, acculé sur son but, malchanceux sur une décision de la VAR et finalement miraculé dans les dernières minutes. Quasiment inexistant durant 80 minutes, le PSG repart de Madrid avec un match nul (2-2) qui lui garanti de terminer en tête du groupe A devant le Real quel que soit le résultat de son dernier match face à Galatasaray le mercredi 11 décembre au Parc des Princes (21h).

Cette 1re place lui offrira un statut de tête de série lors du tirage au sort des 8es de finale le lundi 16 décembre. Si les Parisiens auront l'assurance de recevoir au retour en mars prochain, ils pourraient se retrouver face à un adversaire redoutable comme Tottenham, l'un des des quatre autres qualifiés avec le Bayern Munich, Manchester City et la Juventus Turin, eux aussi 1ers de groupe.

Avec le retour dans l'effectif de Neymar et Kylian Mbappé et la forme étincelante de Mauro Icardi et Angel Di Maria, le coach Thomas Tuchel avait un choix fort à effectuer dans son 11 de départ. L'Allemand a pris ses responsabilités et décidé de se passer du Brésilien au coup d'envoi. Son 4-3-3 a tenu le choc durant le premier quart d'heure. Mais ensuite, le Real de Zinédine Zidane lui a marché dessus.

Benzema s'offre un doublé

Après une première alerte signée Toni Kroos (15e), l'inévitable Karim Benzema a ouvert le score (17e) en reprenant de près une frappe de Isco sur le poteau droit de Keylor Navas. Le gardien costaricien a ensuite multiplié les parades pour maintenir Paris dans le match, notamment devant l'attaquant français (23e).

Malmené comme jamais cette saison, très loin du niveau affiché lors du match aller mi-septembre (3-0), le PSG a cru que la rencontre allait basculer juste avant la pause (43e), quand l'arbitre a désigné le point de penalty et sorti un carton rouge contre le gardien madrilène Thibaut Courtois pour une faute dans la surface sur Icardi.

Penalty et carton rouge annulés par la VAR

Mais M. Dias Correia s'est finalement déjugé en revoyant les images... en raison d'une faute préalable, 7 secondes plus tôt, de Idrissa Gueye sur Marcelo. Il avait pourtant indiqué au Brésilien de se relever et de continuer à jouer sur le coup. Par dizaines, les messages d'indignation envers la VAR se sont déversés sur les réseaux sociaux.



Dès le retour des vestiaires, c'est encore Benzema qui a allumé la première mèche. En dépit de l'entrée de Neymar à la place de Gueye et du passage au 4-2-3-1, Paris a continué de souffrir, se reposant sur les parades de Navas, le manque de précision de Raphaël Varane, Marcelo ou Eden Hazard, des sauvetages de Thaigo Silva. Lorsque Benzema a signé le but du doublé sur un centre de Marcelo (79e), un sentiment d'impuissance flottait sur Paris.

Paris revient en deux minutes

Tuchel n'oubliera pas ce contenu. Mais il peut se réjouir du retournement de situation qui a suivi. Bien aidé par un cafouillage entre Varane et Courtois, Mbappé a relancé le suspense deux minutes plus tard (81e). Dans la foulée (83e), l'entrant Pablo Sarabia a éteint le public de Santiago Bernabeu d'une superbe frappe en lucarne. Et le dernier coup franc de Gareth Bale a terminé sur le poteau.

La fiche technique :

Ligue des champions - 1er tour - Groupe A - 5e journée

À Madrid (Santiago Bernabéu): Real Madrid-PSG 2-2 (1-0 à la pause)

Arbitre : A. Soares Dias (POR)

Buts :

Real Madrid : Benzema (17, 79)

PSG : Kylian Mbappé (81), Sarabia (83)

Avertissements :

Real Madrid : Marcelo (68)

PSG : Meunier (88)

Possession de balle :

Real Madrid : 53 %

PSG : 47 %

Les équipes :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, S. Ramos (cap), Marcelo - Valverde (Modric 76), Casemiro, Isco (Rodrygo 82) - E. Hazard (Bale 68), Kroos - Benzema

Entraîneur : Zinédine Zidane

PSG : Navas - Meunier, Thiago Silva (cap), Kimpembe, Bernat - Verratti, Marquinhos, Gueye (Neymar 46) - Di María (Draxler 76), Kylian Mbappé, Icardi (Sarabia 75)

Entraîneur : Thomas Tuchel