PSG : Neymar, Diallo, Marquinhos... Le point sur les blessés

publié le 04/02/2020 à 12:24

Marquinhos, Thiago Silva, Juan Bernat, Colin Dagba et maintenant Neymar, Abdou Diallo et Ander Herrera. La liste des blessés s'allonge à Paris alors que se profile le 8e de finale aller de Ligue des champions à Dortmund, fixé au mardi 14 février (21h). À 14 jours du grand rendez-vous, c'est le cas de Diallo qui inquiète le plus. Mais voir Neymar rejoindre l'infirmerie donne forcément des sueurs froides aux sympathisants parisiens.

Le Brésilien présente une "lésion chondro-costale survenue en fin de première mi-temps du match face à Montpellier", samedi 1er février, indique le PSG dans un communiqué publié lundi 3 février dans la soirée pour annoncer le groupe retenu pour la rencontre de la 23e journée de Ligue 1 à Nantes, mardi 4 février (21h05). Cette blessure "a été confirmée par les examens pratiqués aujourd'hui", précise le club.

Aucune durée d'indisponibilité n'est communiquée. Sur le moment, Neymar a disputé l'intégralité de la seconde période face à Montpellier (5-0). Le lendemain, il a célébré son anniversaire (28 ans) dans une discothèque de la capitale. "Ce n'est rien de grave, assure de son côté le site officiel personnel du numéro 10. C'est pourquoi il est possible qu'il soit disponible pour le match de dimanche (9 février, ndlr) contre Lyon".

Diallo a priori forfait à Dortmund

Côté bonnes nouvelles, Paris indique que les défenseurs brésiliens Marquinhos (ischios-jambiers) et Thiago Silva (aine) sont "en phase de reprise", et que le second "devrait retrouver l'entraînement avec le groupe avant la fin de la semaine". Optimisme aussi pour Bernat (mollet), qui "poursuit son travail de reprise sur le terrain".

En revanche, le sort de Abdou Diallo semble scellé. Blessé à la cuisse droite le défenseur français sera indisponible entre "trois à quatre semaines", et donc forfait pour le match aller en Allemagne. Le retour est prévu le mercredi 11 mars au Parc des Princes. Colin Dagba (genou), lui, "poursuit ses soins3. Quant au milieu espagnol Ander Herrera, il est "préservé pour une gêne musculaire".