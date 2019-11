Bayern Munich : Allegri, Ten Hag, Mourinho, Wenger, Blanc... Qui comme coach ?

et AFP

Un peu plus de deux ans après l'éviction en début de saison de l'Italien Carlo Ancelotti, le Bayern Munich se retrouve de nouveau dans une période d'incertitude, plutôt rare dans un club solide, stable. En poste depuis juillet 2018, le jeune entraîneur croate NIko Kovac (48 ans) a été écarté dimanche 3 novembre, au lendemain d'une sévère défaite à Francfort (5-1).

Champion avec seulement deux points d'avance sur le Borussia Dortmund la saison dernière, le Bayern n'a gagné que cinq de ses dix matches de championnat depuis août. Un bilan indigne des ambitions du géant bavarois. Mais c'est surtout le jeu déployé, même lors des victoires, qui a joué dans la décision des dirigeants d'écarter Kovac.

"Sa conception du football n'a jamais été claire", assène lundi 4 novembre l'éditorialiste en chef du magazine Kicker. "Les joueurs manquaient d'indications tactiques détaillées (...) En fait Kovac avait déjà perdu son équipe la saison dernière, seul le doublé coupe/championnat a masqué les véritables relations au sein du vestiaire".

Un coach capable de s'intégrer dans "la famille" Bayern

Dans l'immédiat, c'est l'entraîneur adjoint Hans Flick (54 ans) qui est en charge de l'équipe pour la rencontre de Ligue des champions contre l'Olympiakos de mercredi 6 novembre et pour la réception de Dortmund le week-end prochain. Il a été l'assistant de Joachim Löw lors du titre mondial de l'Allemagne en 2014 au Brésil.

L'intérim peut-il durer ? A priori, non. Depuis l'annonce de la mise à l'écart de Kovac, les noms ont commencé à circuler. Le profil recherché ? Une personnalité capable de s'intégrer dans "la famille" Bayern, et de mener l'équipe loin en Ligue des champions, la priorité des dirigeants.

Ten Hag et Allegri en pole

Celui qui revient avec le plus d'insistance est Erik Ten Hag (49 ans), bien qu'actuellement sous contrat avec l'Ajax d'Amsterdam jusqu'en 2022. Le technicien néerlandais connaît bien le Bayern, où il a entraîné l'équipe B de 2013 à 2015, et son directeur sportif Marc Overmars a récemment laissé entendre qu'il pourrait le libérer si une offre d'un très grand club lui était faite. L'accession de Ten Hag en demi-finale de la Ligue des champions avec l'Ajax l'an dernier est un argument de poids.



La deuxième option serait de convaincre l'ancien coach de la Juventus Massimiliano Allegri (52 ans) d'interrompre son année sabbatique pour reprendre du service tout de suite. Comme Ten Hag, il apporterait une expérience de la Ligue des champions (deux finales avec la Juve) que Kovac n'avait pas.

Klose, Wenger, Mourinho...

Le quotidien Die Welt évoque aussi une solution interne, qui aurait l'avantage d'être facile à mettre en oeuvre : un duo entre Hans Flick et Miroslav Klose (41 ans), l'ancien buteur de la Mannschaft actuel entraîneur des moins de 17 ans du club. Klose est en train de finaliser son diplôme d'entraîneur mais jouit auprès des joueurs d'une aura qui lui permettrait d'être crédible.



Le Français Arsène Wenger (70 ans, libre), le Portugais José Mourinho (56 ans, libre), l'Argentin Mauricio Pochettino (47 ans, en poste à Tottenham mais en difficulté) et l'Allemand Ralf Rangnick (61 ans, libre) sont d'autres options évoquées par la presse. Reste enfin l'hypothèse Laurent Blanc (53 ans), toujours à la recherche d'un grand club depuis son départ du PSG en 2016 et récemment éconduit par Lyon.