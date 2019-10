et AFP

publié le 28/10/2019 à 12:47

Comme la couleur du carton qu'il a reçu, Franck Ribéry a vu rouge ce dimanche 27 octobre. À la fin du match qui opposait sa Fiorentina à la Lazio, l'ancien international tricolore s'en est pris à l’arbitre assistant, le bousculant à plusieurs reprises.

Une altercation qui est survenue une vingtaine de minutes après la sortie, déjà houleuse, du natif de Boulogne-sur-Mer. Mécontent de quitter la pelouse, "Kaiser Franck" s'est montré agité et agacé sur le banc de touche jusqu'à la fin de la rencontre.

Une colère que n'a pas dû apaiser le but de Ciro Immobile à la 89ème minute, synonyme de défaite pour la Viola, après un départ d'action litigieux. Furieux, Ribéry a donc bousculé un membre du corps arbitral sur le chemin du vestiaire. Bilan : un carton rouge pour le joueur et une possible peine de 4 matches de suspension, selon les médias italiens.



Auteur d'une passe décisive pendant le match, la deuxième depuis le début de la saison, le joueur de 36 ans, chouchou du public transalpin, a encore une fois prouvé qu'il n'a rien perdu de son niveau exceptionnel ... Ni de son caractère.