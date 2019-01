publié le 21/01/2019 à 13:44

Sous le coup d'une suspension, comment parler à ses joueurs à quelques minutes d'un quart de finale de Ligue des champions ? José Mourinho a la solution, et elle est très étonnante. L'ancien coach de Manchester United entraînait alors Chelsea, et le club se préparait à affronter le Bayern Munich, en 2005.



Voulant absolument être présent dans le vestiaire pour faire une causerie à ses joueurs avant ce choc européen, le Special One n'a rien trouvé de mieux que de se glisser dans un panier à linge, comme il l'a raconté au micro de Bein Sport : "Je suis allé dans le vestiaire en journée et j'y suis resté de midi jusqu'à sept heures".



"J'y suis allé et personne ne m'a vu. Le problème, c'était pour m'en aller après", s'est remémoré le coach portugais de 55 ans. "Alors, l'intendant m'a mis dans le panier à linge et il l'a entrouvert pour que je puisse respirer", a-t-il poursuivi.

Les choses se sont ensuite compliquées pour José Mourinho. "Quand il l'a sorti du vestiaire, les officiels de l'UEFA (l'institution qui l'avait sanctionné, ndlr) [me] suivaient et voulaient absolument me trouver", a-t-il confié. "Il a donc fermé le panier et je ne pouvais plus respirer". Le charismatique entraîneur révèle même qu'il était entrain "d'étouffer", lorsque l'intendant a fini par rouvrir le fameux panier à linge.

A stunning admission from José Mourinho - The infamous laundry basket story was true! Here's how he got away with it...#beINMourinho #beINPL pic.twitter.com/2mhn0MUn3m — beIN SPORTS (@beINSPORTS) 19 janvier 2019