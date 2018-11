et AFP

publié le 26/11/2018 à 12:57

Le changement d'entraîneur en cours de saison ne résout en général pas tous les problèmes, en témoigne la violente rechute du Real Madrid samedi 24 novembre sur le pelouse d'Eibar (3-0) - Santiago Solari a remplacé Julen Lopetegui dans la capitale espagnole fin octobre. Mais souvent, il est inévitable. Autre géant du football européen étonnamment en difficulté en ce début de saison, le Bayern Munich semble s'y diriger tout droit.



Le jeune Niko Kovac (47 ans), nommé en avril dernier et intronisé en juillet après le départ en retraite de Jupp Heynckes peut-il résister au match nul concédé à domicile face au Fortuna Düsseldorf (3-3) samedi 24 novembre, et surtout aux propos d"Uli Hoeness dans la foulée ? "Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est absolument pas acceptable", a tonné le président du club bavarois. "Nous devons utiliser les prochains jours, peut-être les prochaines semaines, pour trouver la bonne solution".

Zidane également cité

Deux jours plus tard, le quotidien Bild assure que le nom d'Arsène Wenger "est de plus en plus cité en interne" pour succéder au Croate. Kicker retient aussi le Français de 69 ans, sans club depuis la fin de son aventure avec Arsenal en mai 2017 comme candidat, mais assure que Zinédine Zidane (46 ans), "est régulièrement cité lorsqu'il s'agit du Bayern". Wenger, note la presse allemande, présenterait l'énorme avantage aux yeux du Bayern de parler allemand.

Pour l'heure, Niko Kovac, arrivé cet été de Francfort, prépare la réception de Benfica mardi 27 novembre en Ligue des champions. Un nul suffirait au Bayern pour se qualifier pour les 8es de finale. Mais les dernières semaines ont été désastreuses pour lui. Munich n'a plus gagné en championnat depuis le 27 octobre (2-1 à Mayence) et compte sur ses huit dernières sorties seulement deux victoires pour trois défaites et trois nuls. Il pointe à la 5e place à neuf points du leader, le Borussia Dortmund.