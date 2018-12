publié le 05/12/2018 à 12:09

Alors que la 16e journée de Ligue 1 a débuté mardi 4 décembre et se poursuit mercredi 5, c'est la 17e qui occupe les esprits. Deux matches prévus samedi 8 à 16h et 20h ont été reportés mardi 4 à la demande des préfectures : PSG-Montpellier et Toulouse-Lyon. Aucune date ultérieure n'a été communiquée et il sera compliqué d'en trouver une dans les calendriers chargés de Paris et de l'OL, encore engagés dans toutes les compétitions possibles, notamment européennes.



Toujours prompt à réagir lorsqu'une décision concerne son club, le président lyonnais Jean-Michel Aulas s'est exprimé sur ce report en marge d'une conférence de presse destinée à présenter le Ballon d'Or de la joueuse de l'OL Ada Hegerberg. "J'aime que les choses prévues se passent normalement, expose-t-il. Là, il y aura changement. Peut-être toute la journée sera-t-elle annulée car il faut se poser la question de l'équité".

La Ligue de football professionnel entendra-t-elle cet appel ? Probablement pas, et Lyon va certainement traîner ce match en retard durant de nombreuses semaines, voire plusieurs mois. Lille ou Marseille, actuellement 2e et 5e de Ligue 1 alors que l'OL est 4e, pourrait par exemple en tirer un avantage psychologique en cas de succès ce week-end. Il n'est toutefois pas avéré qu'un match en retard soit un handicap à la fin de la saison.