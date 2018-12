publié le 13/12/2018 à 12:42

Pour le deuxième week-end de suite, la Ligue 1 sera bouleversée de vendredi 14 à dimanche 16 décembre. Six matches de la 17e journée ont été reportés. La 18e est pour l'instant amputée de cinq rencontres "en raison de l'actualité et de l'affectation des forces de l'ordre sur d'autres missions", a annoncé la Ligue de football professionnel : Marseille - Bordeaux, Caen - Toulouse, Nantes - Montpellier, Guingamp - Rennes et Nice - Saint-Etienne sont concernés.



Jeudi 13 décembre à la mi-journée, les six matches maintenus étaient Dijon - PSG (samedi 17h), Reims - Strasbourg, Amiens - Angers (samedi 20h), Lyon - Monaco (dimanche 13h) et Nîmes - Lille (dimanche 15h). Pour la première nommée, la préfecture de Côte-d'Or a précisé que les supporters parisiens seront interdits de déplacement.

"Le match (...) est maintenu", mais "le préfet a décidé de prendre un arrêté d'interdiction de déplacement des supporters parisiens", selon un communiqué. Il s'agit de "prévenir tout trouble à l'ordre public dans cette période tendue pour les forces de l'ordre en termes d'engagements opérationnels (manifestations des 'gilets jaunes', nouvelle posture Vigipirate) (...) Il n'y aura pas de billet en vente le jour-même"

Pour rappel, les matches reportés de la 17e journée Angers-Bordeaux et PSG-Montpellier ont été programmés le mardi 15 janvier, respectivement à 19h et 21h. Toulouse-Lyon, Nîmes-Nantes et Monaco-Nice se joueront le mercredi 16 janvier à 19h, tandis que Saint-Étienne-Marseille est programmé à 21h.