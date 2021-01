publié le 27/01/2021 à 20:38

Premier mais pas vainqueur ? De nouveau leader de la flotte depuis le début de la semaine après avoir temporairement cédé les rênes à Louis Burton, Charlie Dalin a franchi la ligne d'arrivée du 9e Vendée Globe en première position, mercredi 27 janvier à 20h35 et 47 secondes. Il a bouclé la course en 80 jours, 6 heures et 15 minutes.

Mais en raison des bonifications de temps accordés aux marins qui ont été déroutés pour porter secours à Kevin Escoffier début décembre, deux hommes peuvent encore être finalement jugé vainqueur de ce tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance : Boris Herrmann et Yannick Bestaven.

L'Allemand ("Sea Explorer-Yacht Club de Monaco"), qui deviendrait le premier skipper non Français à triompher, est attendu entre 01h00 et 02h00 du matin, alors que son chrono sera débité de 6 heures de compensation. Yannick Bestaven ("Maître CoQ IV") doit, lui, arriver entre 03h30 et 05h30 alors qu'il possède 10 heures et 15 minutes de bonus.

L'incertitude planera jusqu'à l'arrivée de Bestaven

L'incertitude planera jusqu'à l'arrivée de Bestaven, alors que Louis Burton (2e sur "Bureau Vallée 2") et Thomas Ruyant (4e sur "LinkedOut") ne peuvent plus jouer la victoire. Ils devraient respectivement couper la ligne entre 23h00 et 01h00 et entre 03h00 et 05h00. Quant à Jean Le Cam (8e sur "Yes We Cam !), ses 16 heures et 15 minutes à soustraire pourraient lui permettre de monter sur le podium.