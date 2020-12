publié le 06/12/2020 à 23:43

Cinq jours après avoir été secouru par Jean Le Cam, Kevin Escoffier a quitté le navire de son ex-concurrent du Vendée Globe et a été récupéré par la Marine nationale. Pour RTL, le skipper naufragé explique que tout a été plus facile "que quand il m'a récupéré sur le radeau". "La première chose qui a été transmise c'est un panier garni concocté par l'équipage du Nivôse pour Jean Le Cam", confie Kevin Escoffier.

"C'est vrai que j'ai tendance à bien aimer manger, et Jean n'avait pas forcément la nourriture pour deux personnes", explique-t-il. Et le navigateur rassure en indiquant que "vu le poids du panier, Jean à de quoi se faire plaisir". Le Cam a repris son Vendée Globe, mis quelque peu entre parenthèses afin de mettre Escoffier en sureté, et ce dernier évoque "un peu de tristesse".

"Ces cinq jours étaient intenses en émotion, et je ne remercierai jamais assez Jean. Je ne remercierai jamais assez la Marine nationale de me permettre de rentrer voir ma famille plus tôt que prévu", exprime Kevin Escoffier. "Je pense que c'était une belle histoire", conclut-il.