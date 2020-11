Vendée Globe 2020 : les larmes et l'émotion des skippers lors du départ

publié le 08/11/2020 à 12:50

Tels des stars défilant sur le tapis rouge du Festival de Cannes, c’est un à un que les 33 skippers engagés sur cette 9ème édition ont rejoint leur bateau ce 8 novembre au matin aux Sables-d’Olonne avant le départ prévu à 13h02 au large des côtes vendéennes.

De Jean Le Cam le plus âgé à Alan Roura le benjamin de l’épreuve, les skippers ont respecté le même rituel en passant un à un devant le Trophée du Vendée Globe avant de rejoindre leur équipe et leur bateau sur lequel ils partent pour un tour du monde en solitaire. "Je n’ai pas dormi de la nuit", a confié Maxime Sorel le skipper de V and B et bizuth sur cette épreuve. "Je mesure la chance que j’ai d’être ici je pars pour un tour du Monde et ce n’est pas anodin de dire. Je mentirai si je disais que je n’avais pas peur. Mais je vais tâcher de finir cette course pour montrer que rien n'est impossible", poursuit-il.

Les larmes étaient aussi présentes notamment chez le jeune Suisse Alan Roura, récemment papa qui n’a pu retenir son émotion avant de quitter le quai. Même beau moment pour les au revoirs entre Sam Davies et Romain Attanasio, mari et femme, qui s’élance chacun de leur côté, laissant leur fils de 9 ans aux grands-parents.

C'est maintenant au tour de @RomainAttanasio d'arpenter le ponton du #VG2020 sous les applaudissements des équipiers. 👏



"On est déjà un peu partis, j’ai même oublié mon sac dans la voiture tout à l’heure ! On part faire le tour du monde, c’est quand même incroyable !" 🎙️ pic.twitter.com/0Ro7T5Hy6A — Vendée Globe (@VendeeGlobe) November 8, 2020

La foule présente pour le grand départ

Sur les quais du chenal d’habitude noirs de monde, il n’y avait, en raison de pandémie, pas un seul spectateur, seuls les habitants des immeubles qui longent ce chenal étaient aux fenêtres ou sur leur balcon pour encourager les skippers, debout sur le devant leur monocoque, qui dans une procession bien organisée, ont rejoint le large en milieu de matinée pour se mettre en place pour le départ.

Les spectateurs et les spectatrices du Vendée Globe 2020 Crédit : Patrice Gabard

"J’attends ce jour depuis si longtemps" lance Jérémie Beyou, grand favori de l’épreuve qui comme tous les autres skippers ne sont pas accompagnés par les centaines d’embarcations qui d’habitude accompagnent les concurrents pour ce départ. "Mais je mesure la chance de partir et je félicite les organisateurs d’avoir tout mis en œuvre pour que cette course ait lieu",