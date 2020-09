Vendée Globe 2020 : Alan Roura, un petit Suisse sur la grande bleue

publié le 10/09/2020 à 06:36

À 27 ans, Alan Roura, sera le benjamin de la 9e édition du Vendée Globe, comme il y a quatre ans lors de sa première tentative. 12e au classement final en 2017 après 105 jours et 20 heures de course acharnée, il était devenu, cerise sur le bateau, le plus jeune navigateur à boucler l’épreuve.

Ce titre honorifique en poche et l’expérience en plus, le natif de Genève sera cette année un sérieux prétendant au podium. Car ce n’est plus, comme en novembre 2016, sur un vieux voilier qu’il va prendre le départ, mais sur un monocoque qui a déjà deux Vendée Globe à son actif, aux mains d’Armel Le Cléac’h puis de Bertrand de Broc.

Ce bateau rebaptisé "La Fabrique" a depuis subi une belle cure d’allègement ; des foils ont été ajoutés et à sa barre, en juillet 2019, Alan Roura a battu le record de la traversée de l'Atlantique Nord en monocoque et en solitaire, en 7 jours 16 heures et 55 minutes.

Nous l’avons entièrement repeint avec des peintures d’avion Alan Roura Partager la citation





"Je suis impressionné par les vitesses des nouveaux Imoca, mais depuis que j’ai acheté ce bateau en 2017 j’ai eu tout le temps pour le tester et le sécuriser, explique-t-il. Et puis lors du dernier gros chantier, nous l’avons entièrement repeint avec des peintures d’avion pour qu’il soit le plus léger et le plus résistant possible. Tout a été pensé. Enfin j’espère. Car on ne part pas pour une transatlantique, mais pour un tour du monde, en passant par les océans indien et pacifique".

Reste que la mer, Alan Roura la connaît comme sa poche. Un comble pour un Suisse. Mais après une enfance bercée au clapotis du lac Léman, sur lequel il vivait à bord dʼun bateau avec sa famille, le Genevois a vite été piqué par le virus du large.

Un voyage en mer de... 11 ans

Lʼannée de ses 8 ans, il était parti avec ses parents, son frère et lʼune de ses sœurs pour une traversée de lʼAtlantique en voilier. La famille Roura avait finalement écumé les mers et les océans du globe pour un voyage qui a duré... 11 ans.

Autant dire que l’Helvète et la mer font deux. Le jour de ses 18 ans, il est devenu le plus jeune candidat à décrocher le diplôme de skipper international. C’est ainsi qu’il s’est lancé quelques mois plus tard dans la course au large et que, depuis, il n’a pas cessé de naviguer.

"Depuis ma première mini-transat à l’âge de 20 ans, j’ai toujours eu cet objectif de participer au Vendée Globe. Quand je vois que je serai au départ de ma deuxième édition, je me dis que j’ai hâte d’y être, pour moi et pour toute l’équipe qui m’entoure. Car sans elle, je ne serais pas là où je suis en ce moment. Car même si le Vendée Globe est une course en solitaire, c’est aussi et surtout un travail d’équipe.