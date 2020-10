Vendée Globe 2020 : Romain Attanasio à la lutte contre sa femme Sam Davies

publié le 12/10/2020 à 13:50

Jusqu’en mars dernier, la participation de Romain Attanasio à ce 9e Vendée Globe n’était pas totalement acquise. Mais voilà, en pleine crise économique et sanitaire, la chaîne hôtelière Best Western a préféré jouer la carte de l’optimisme et de l’avenir en s’engageant avec le skipper et en communiquant sur les voiles et la coque du bateau.

C’est donc soulagé, au sortir du confinement, que le navigateur de 43 ans a pu reprendre la mer et les entraînements nécessaires à sa deuxième participation au tour du monde en solitaire. La première, en 2017, s’était soldée par une 15e place après 109 jours de mer et pas mal de casse.

"J’ai appris sur le premier, j’y vais maintenant pour tenter de rallier l’arrivée en 80 à 90 jours, annonce le natif des Hautes-Alpes. Ce qui est sûr, c’est qu’avec ce nouveau bateau j’ai les moyens d’attaquer un peu plus en essayant évidemment de ne rien casser".

Mari de la Britannique Sam Davies

Ce bateau, c’est un Imoca ancienne génération, conçu en 2003 pour Loïck Peyron, qui a subi une sévère cure d’allègement et d’optimisation. "Mais c'est un monocoque qui a surtout bouclé deux Vendée Globe, à la 5e place avec Jean Le Cam en 2013, puis quatre ans plus tard à la 11e place avec Fabrice Amédéo", rappelle Romain Attanasio.

Autant dire qu'il a désormais les armes pour lutter avec la concurrence et tenter de rivaliser avec son épouse de skipper, la Britannique Sam Davies, qui elle est à la barre d’un Imoca plus récent et plus rapide, puisqu’équipé de foils. C’est d'ailleurs la première fois dans l’histoire du Vendée Globe qu’un couple sera en compétition.

Tous deux ont estimé que leur fils Ruben, 9 ans, qui sera gardé par ses grands-parents maternels, avait suffisamment grandi pour tenter l’aventure conjointement. Romain et Samantha avaient déjà été adversaires sur la Route du Rhum en 2018, mais seulement sur une dizaine de jours.

Né dans une famille de skieurs de haut niveau

Là, ce sera une autre aventure pour ce couple formé il y a maintenant plus de 15 ans, et pour ce Savoyard d’origine, né dans une famille de skieurs de haut niveau mais devenu oiseau du large lorsqu’un grand oncle l’a accueilli en vacances en Bretagne. D’alpiniste, Romain Attanasio est devenu marin. À la barre de "Pure-Best Western", il va s’attaquer à l’Everest des mers, une autre montagne.