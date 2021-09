Transat Jacques Vabre : la 15è édition s’annonce grandiose

La Transat Jacques Vabre 2021 dont le départ sera donné le 7 novembre prochain du Havre a été dévoilée ce jeudi 23 septembre à Paris lors de la traditionnelle conférence de presse à laquelle la grande majorité des skippers engagés étaient présents.

Pour cette 15ème édition, c’est la baie de Fort-de-France qui accueillera l’arrivée de la transatlantique en double au terme de trois parcours. Le premier sera pour les Class40 et sera le plus court en distance : 4600 milles. Les bateaux engagés devront dans leur descente de l’Atlantique laisser l’île de Sal à tribord, au Cap Vert, avant de filer à l’Est vers la Martinique. Ils ne passeront pas le Pot-au-noir ni l’équateur. Le parcours des Class40 pourrait être bouclé en 17 à 22 jours.

Les Ocean Fifty (anciens Multi50) et les Imoca feront route commune direction l’archipel brésilien de Fernando de Noronha. Ces bateaux traverseront à deux reprises l’équateur et donc le Pot-au-noir. Au terme de ce parcours de 5800 milles les Ocean Fifty sont les premiers attendus à Fort-de-France, en 12 à 15 jours. Les Imoca, eux, pourraient mettre 14 à 17 jours.

Enfin, le parcours des Ultime, les bateaux les plus rapides du circuit, est forcément le plus long : 7500 milles. Les équipages iront contourner Trindade et Martim Vaz au large du Brésil. Là encore, il faudra doubler le passage de l’équateur et du Pot-au-Noir. Arrivée à prévoir après 16 à 17 jours.



les 3 parcours de la 15è édition Crédit : Transat Jacques Vabre

Parmi les engagés, toutes les stars de la discipline sont là. A commencer par François Gabart et son nouvel Ultim, le trimaran géant SVR-Lazartigue, haut comme un immeuble de 12 étages, qui vient, lors d’entrainement au large, d’atteindre 47 nœuds (près de 90 km/h). Dans cette catégorie, (5 bateaux engagés) on attend aussi beaucoup du duo Armel Le Cléac’h associé à Kévin Escoffier, héros du dernier Vendée Globe, mais surtout de la paire Franck Cammas-Charles Caudrelier invincible lors des dernières courses.En Imoca , Charlie Dalin, tenant du titre, fait figure de grand favori. Le Havrais, 2è du dernier Vendée Globe mais arrivé le premier, est associé à Paul Meilhat vainqueur de la Route du Rhum 2018. Dans cette classe (23 engagés), là aussi tous les cadors sont présents à commencer par Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe 2020, Louis Burton, Jérémie Beyou ou encore Thomas Ruyant.

Sept Ocean Fifty seront au départ du Havre dont Erwan Le Roux triple vainqueur de l’épreuve. En Class40 et avec 45 duos sur la ligne, dont des amateurs, difficile de détacher un favori même si Ian Lipinski, lauréat de l’édition 2019, semble le mieux armé.

14 skippers féminins seront au départ dont Marie Tabarly ou encore Marie Riou l’ancienne championne du monde sur Nacra 17. Enfin à noter la présence de l’ancien perchiste Jean Galfione et du skieur Aurélien Ducroz devenus des marins confirmés et du croate Ivica Kostelić, ancien champion du Monde de ski récemment converti à la voile.

Le départ de la 15è édition de la Transat Jacques Vabre sera donné le dimanche 7 novembre 2021 à 13h30.