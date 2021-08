VOILE : Franck Cammas et Charles Caudrelier remporte la Rolex Fastnet

Franck Cammas et Charles Caudrelier ont remporté ce lundi 9 août à Cherbourg la 49è édition de la Rolex Fastnet Race. A la barre du Maxi Trimaran Edmond de Rothschild, les deux skippers ont réussi l’exploit de couvrir les 695 milles du parcours entre Cowes (Grande Bretagne) et Cherbourg en 1 jour 9 h 15 minutes 58 secondes.

« C’est une première pour le Fastnet, c’est quasiment une première pour moi. Il y a du public et une super ambiance, on a presque l’impression d’une arrivée de Route du Rhum. Lors du départ, il y avait beaucoup de dangers entre les plaisanciers, les concurrents, les paquebots, les cargos, les ferrys et le vent. Il y avait tout en même temps donc on était un peu stressés. On était contents de sortir indemne de cette zone. » a expliqué Franck Cammas à son arrivée à Cherbourg

« C’est un bateau fantastique. Nous sommes très heureux de ce résultat et de la manière dont il est arrivé. » a ajouté Charles CaudrelierLe Maxi Trimaran Edmond de Rothschild devance « Sodebo » de Thomas Coville et « Actual » d’Yves Le Blévec attendus dans la nuit de lundi à mardi à Cherbourg.

Sur les 380 voiliers qui étaient au départ dimanche midi de Cowes, 70 avaient déjà abandonnés ce lundi après avoir subi d'importantes avaries dues aux vents à plus de 30 nœuds en Manche.

Chez les Imoca, c’est Charlie Dalin sur Apivia qui menait la flotte. Les monocoques sont attendus mardi dans le port Normand.

