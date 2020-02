Voile : "fatigué", François Gabart cède son trimaran "Macif" à Pascal Bidégorry

François Gabart et Pascal Bidégorry sur le trimaran "Macif"

publié le 25/02/2020 à 11:55

À 36 ans et après avoir pratiquement tout remporté sur monocoque comme sur multicoque, François Gabart a décidé de prendre du recul et ne sera donc pas au départ de The Transat CIC le dimanche 10 mai prochain à Brest, direction Charleston aux États-Unis. "Je suis fatigué" a expliqué le Charentais mardi 25 février.

Le vainqueur du Vendée Globe en 2013 a dernièrement puisé dans ses réserves et pris du retard dans sa préparation physique de pré-saison. "Bien évidemment, j’aurais préféré terminer l’histoire avec le trimaran 'Macif' d’une manière différente car j’ai vécu avec lui des moments assez incroyables, que ce soit en solitaire sur la Route du Rhum en 2018 ou avant sur le record du tour du monde en 2017, ou même en équipage sur la Brest Atlantiques il y a quelques semaines".

Mais être à la barre d’un trimaran Ultim reste une discipline exigeante, tant physiquement que mentalement, et le skipper n’a apparemment plus la fougue d’antan pour y arriver. Il va donc accompagner son remplaçant, le basque Pascal Bidégorry dans sa préparation à The Transat CIC.

"Pascal a fait sa première course avec moi, je lui fais entièrement confiance pour qu’il termine bien l’histoire du trimaran, explique François Gabart. En parallèle, mon histoire avec la Macif continue aussi de s’écrire avec la construction d’un nouveau trimaran dont la mise à l’eau est prévue pour le début d’année prochaine".

Vainqueur aux côtés de François Gabart de la Transat Jacques Vabre en 2015, puis de L’Armen Race et de The Bridge en 2017, Pascal Bidégorry est donc le skipper parfait pour remplacer François Gabart. C’est un honneur de naviguer à bord du trimaran 'Macif'. J’étais là en 2015 pour commencer l’histoire aux côtés de François et je suis là maintenant pour la finir, j’espère que l’on aura la même réussite".