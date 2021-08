Solitaire du Figaro : 34 marins au départ de la 52e édition

Depuis 1970, date de la première édition, les noms les plus prestigieux sont inscrits au palmarès de la Solitaire du Figaro. D’Eugène Riguidel à Armel Le Cléac’h en passant par Philippe Poupon, Laurent Bourgnon, Jean Le Cam, Franck Cammas ou encore Michel Desjoyeaux, cette course en solitaire sur bateau monotype est l’un des moments phares de la saison.

Pour cette édition 2021, ce sont 32 marins de huit nationalités (France, États-Unis, Grande-Bretagne, Espagne, Irlande et Italie) qui s’élanceront pour 2.488 milles nautiques répartis en 4 étapes : Saint-Nazaire-Lorient, Lorient-Fécamp, Fécamp-Baie de Morlaix et Baie de Morlaix-Saint-Nazaire où l’arrivée est prévue mi septembre.

Même s’il est toujours difficile d’établir une liste de favoris pour cette course hautement éprouvante, plusieurs skippers semblent pourtant se détacher à l’orée de cette 52e édition. Il s’agit du jeune Tom Laperche, 23 ans, de Xavier Macaire vainqueur fin juillet de la Solo Guy Cotten, de Pierre Leboucher et de l’incontournable Gildas Mahé. Mais il faudra aussi compter sur Fabien Delahaye, Eric Péron ou encore Alexis Loison récent vainqueur de la Rolex Fastnet et Niels Palmieri lauréat de la dernière Transat Concarneau Saint Barth.

Cinq concurrentes féminines seront au départ : Élodie Bonafous, Violette Dorange, Estelle Greck. Pour Charlotte Yven et l’Italienne Francesca Clapcich se sera la première participation.

Enfin parmi les 12 bizuths qui vont découvrir la course, Philippe Hartz aura certainement les projecteurs braqués sur lui. Cet ancien commando de marine de 39 ans est soutenu par la Marine nationale et la Fondation de la mer. Le skipper amateur, qui fut dans sa jeunesse auréolé d’un titre de champion de France et d’Europe de 420, est aussi très ambitieux sur cette 52e édition. Pour cela, il s’est entrainé avec Yann Eliès, triple vainqueur de la Solitaire du Figaro. Départ de la 52e édition de la Solitaire du Figaro dimanche 22 août à 17h45.