Tournoi des VI Nations : France-Irlande reporté en raison du coronavirus

publié le 09/03/2020 à 14:45

Double impact de l’épidémie de coronavirus sur le sport français, lundi 9 mars, coup sur coup, aux alentours de 11h30. D'une part, le PSG disputera son 8e de finale retour de Ligue des champions face au Borussia Dortmund à huis clos, mercredi 11 mars (21h), au Parc des Princes. D'autre part, le match de rugby France-Irlande prévu samedi 14 mars (21h) au Stade de France est reporté.

Cette dernière décision a été prise par le Comité des Six Nations. Elle concerne aussi la rencontre Pays de Galles-Écosse, qui devait se jouer avant le dernier match des Bleus dans cette édition 2020, à 15h15 - Italie-Angleterre avait déjà été reporté. Ces trois rencontres pourraient être reprogrammée à l'automne, lors du week-end des 31 octobre et 1er novembre.

Le XV de France de Fabien Galthié a débuté son Tournoi en fanfare, avec des succès sur l'Angleterre (24-17), l'Italie (35-22) et au Pays de Galles (23-27). Il s'est en revanche incliné en Écosse (28-17) dimanche 8 mars et ne peut donc plus réaliser le Grand Chelem. C'est l'Angleterre qui pointe en tête devant la France, à la différence de points.