Tournoi des Six Nations : le XV de France s'impose 27-23 face au pays de Galles

publié le 22/02/2020 à 20:10

Le XV de France, qui affrontait le Pays de Galles à l'extérieur, s'est imposé 27 à 23 ce samedi 22 février. C'est une troisième victoire de rang dans le tournoi des Six Nations pour les Français et le premier succès du XV de France à Cardiff depuis dix ans.

Après avoir avalé les Anglais (24-17) puis croqué les Italiens (35-22), le XV de France, conquérant voire héroïque par moments, enchaîne donc un troisième succès de rang et prend temporairement la tête du Tournoi 2020. L'Irlande, seule autre équipe invaincue, se déplace en Angleterre ce dimanche 23 février.

Le dernier succès français au pays de Galles remontait donc au 26 février 2010, quasiment dix ans jour pour jour. C'était, déjà, lors de la 3e journée et, sur la route de leur neuvième et dernier Grand Chelem, les Bleus de Marc Lièvremont s'étaient imposés 26-20 grâce à deux interceptions d'Alexis Palisson et François Trinh-Duc en première période puis à la réussite au pied de Morgan Parra (trois pénalités, deux transformations).

18e victoire française au pays de Galles de l'histoire.

À Cardiff, portés par un Romain Ntamack XXL, auteur de dix-sept points (un essai, deux pénalités, trois transformations), les Bleus ont décroché la dix-huitième victoire française au pays de Galles de l'histoire.

En 2014 puis en 2016, les Bleus avaient commencé leur Tournoi avec deux succès avant que les Gallois ne mettent fin aux rêves bleus (27-6 puis 19-10). En 2020, les Français ont donc brisé le sort avec brio.