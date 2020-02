Tournoi des VI Nations : les Bleus domptent l'Angleterre lors de la 1ère journée

publié le 02/02/2020 à 18:14

Un baptême de feu plein de promesses. Pour leur premier match du Tournoi des VI Nations, le premier sous le mandat de Fabien Galthié, les Bleus se sont imposés face à l'Angleterre (24-17), meilleure équipe européenne des dernières années et vice-championne du monde au Japon en novembre dernier. Une victoire qui permet au XV de France de rejoindre le Pays de Galles et l'Irlande en haut du classement, respectivement victorieux de l'Italie et de l'Écosse, ce samedi 1er février.

Étincelants en première période, les coéquipiers de Charles Ollivon ont rejoint les vestiaires avec un net avantage au score (17-0) grâce aux essais de Vincent Rattez (6e) et du nouveau capitaine (20e). Dans le deuxième acte, le XV de France poursuit sa bonne dynamique et s'offre un troisième essai inscrit par Charles Ollivon (55e), auteur d'un doublé et bien aidé par le gros travail de son demi de mêlée Antoine Dupont.

Malgré la révolte anglaise marquée par le doublé de leur ailier Jonny May (58e, 65e), les hommes de Fabien Galthié, dominés durant la dernière demi-heure, ont tenu bon et s'offrent un succès de prestige face à leurs meilleurs ennemis, qui se sont offerts le bonus défensif en toute fin de match. Lors de la deuxième journée, ils affronteront l'Italie le dimanche 9 février (16h), une nouvelle fois au stade de France.