publié le 09/02/2020 à 18:57

Cinq essais, un point de bonus, les Français prennent la tête du classement a égalité avec l'Irlande. Le XV de France a confirmé face à l'Italie ce dimanche 9 février (35-22). Mais si le bonus offensif a été acquis, tout n'a pas été parfait, selon l'ancien international de rugby, Christophe Dominici.

"On savait cette équipe de France plus forte. Contrairement au match contre l'Angleterre où il y avait de l'intensité quasiment tout le match, on a trouvé une équipe de France un peu apathique notamment sur la deuxième mi-temps. Les italiens en ont profité, ils ont marqué deux très beaux essais. Cette équipe de France est à deux victoires mais il faut aller défier les Gallois. Et aujourd'hui, l'équipe de France ne peut pas voyager à Cardiff. On a senti les français un peu fatigués", regrette Christophe Dominici.

La prochaine étape se tiendra donc le 22 février à Cardiff, au pays de Galles, pour le troisième match du XV de France.

