Tournoi des VI Nations : 84% des Français ont une bonne image du XV de France

publié le 23/10/2020 à 18:30

La popularité du XV de France n'a jamais été aussi bonne depuis plus de 3 ans. À l'heure de retrouver le pays de Galles ce samedi 25 octobre, en match amical et l'Irlande le samedi suivant pour le tournoi des VI Nations, les Bleus ont la cote auprès des Français. En effet, selon un baromètre Odoxa pour Winamax et RTL, 84% d'entre eux ont une bonne image de l'équipe de France de rugby.

Conséquence sans doute, du très bon début de tournoi du XV de France en février et mars dernier, qui avait battu l'Angleterre, l'Italie et le pays de Galles, avant d'être ramené sur terre par l'Écosse. Stoppés dans leur élan par la pandémie, les Bleus peuvent finir sur une bonne note en cas de victoire face à l'Irlande samedi 31 octobre. Pour cela, ils peuvent compter sur le soutien des Français qui n'ont plus eu une aussi bonne opinion du XV de France depuis février 2017 (89%).

Du côté des amateurs de rugby, ce sont même 94% des personnes interrogées, qui disent avoir une bonne image des Bleus. La grande majorité des Français voient d'ailleurs l'équipe de France s'imposer contre les Gallois ce samedi (à 71%) et contre les Irlandais le samedi suivant (à 67%).

L'opinion des Français sur le XV de France Crédit : Baromètre Odoxa-Winamax-RTL

L'évolution de l'opinion des Français sur le XV de France Crédit : Baromètre Odoxa-Winamax-RTL

Les 3 quarts des amateurs de rugby soutiennent Laporte

Ce regain de popularité du XV de France, s'applique également au président de la FFR Bernard Laporte. 76% des amateurs de rugby estiment que c’est un bon président, alors qu'en février 2019, ils n'étaient que 62%. Les récentes affaires le concernant, sa garde à vue et la guerre acharnée pour l’élection à la présidence de la fédération n’ont donc pas abimé son image.

Baromètre Odoxa pour Winamax et RTL, réalisé auprès d’un échantillon de 1.001 Français, dont 382 amateurs de rugby, interrogés par Internet les 21 et 22 octobre 2020.