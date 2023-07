Tour de France 2023 : Pogacar en tête des favoris des Français devant... Bardet

Plus de un Français sur deux (52%) comptent suivre de près ou de loin le Tour de France 2023, qui démarre samedi 1er juillet à Bilbao et se déroulera jusqu'au dimanche 23 juillet avec l'arrivée sur les Champs-Élysées. Ce chiffre est en hausse de trois points sur un an et de six par rapport à 2020, année où la plus grande course cycliste au monde s'était courue en septembre. Ce regain d'intérêt s'explique en partie par la série Netflix "Tour de France, au cœur du peloton", que plus de 5,5 millions de personnes a au moins en partie vue. L'intérêt pour la Grande Boucle est notamment en hausse de huit points chez les 18-24 ans.

En ce qui concerne les favoris à la victoire finale, c'est le Slovène Tadej Pogacar, double vainqueur en 2020 et 2021 qui arrive en tête des citations (22%), devant, surprise, Romain Bardet (18%). Le Français désormais âgé de 32 ans est monté sur le podium à deux reprises en 2016 (2e) et 2017 (3e). Il reste sur une 6e place. David Gaudu, 4e l'an passé, arrive en 7e position des favoris avec 4% des citations. Le tenant du titre danois Jonas Vingegaard est 3e (11%).

Enfin, cette édition marque aussi le retour du chouchou du public : Julian Alaphilippe est le coureur préféré des Français (26%), devant Bardet (16%), Thibaut Pinot (14%) - qui dispute son dernier Tour -, Christophe Laporte (7%), David Gaudu (6%), Guillaume Martin et Pierre Latour (5%), Warren Barguil (4%) et Valentin Madouas (3%). Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL.

L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 28 et jeudi 29 juin 2023 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 396 amateurs de cyclisme.