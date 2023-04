Paris-Roubaix : cette course est-elle vraiment si différente des autres ?

Sujet du jour. "L'Enfer du Nord", "La Reine des classiques". La légende de Paris-Roubaix s'écrit depuis 1896. La 120e édition de cette course cycliste se déroule dimanche 9 avril pour les hommes. La 3e, pour les femmes, se tiendra la veille. Mons-en-Pévèle, le Carrefour de l’Arbre, la Trouée d’Arenberg, tous ces noms ont forgé la riche histoire de Paris-Roubaix. La souffrance, la douleur physique, psychologique, mais aussi les blessures… Cette course est un temps forts de la saison.



Pourquoi on en parle ? Comment vit-on cette course ? Comment s’y prépare-t-on ? Cette course est-elle si différente des autres ?

Analyse. "Normalement, le vélo, c’est pas traumatisant comme sport. Mais cette course Paris-Roubaix fait mal partout. Elle fait mal aux mains. C’est un peu comme si on faisait un sport de haut niveau avec un marteau-piqueur", confie Thierry Gouvenou, directeur de course chez ASO, et ancien coureur.

