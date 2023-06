Tour de France 2023 : "Julian Alaphilippe est motivé comme un cadet", confie Marion Rousse

"Il y retourne et c'est le plus heureux du monde (...) Il a envie de retrouver le contact du public, de retrouver sa course et d'y prendre du plaisir, donc il met toutes les chances de son côté". À l'approche du départ du Tour de France, samedi 1er juillet à Bilbao, Marion Rousse livre l'état d'esprit de Julian Alaphilippe, son compagnon, qui n'avait pas été retenu pour la Grande Boucle l'an passé.



Vainqueur de six étapes en cinq participations et porteur du maillot jaune durant 18 jours en tout (14 en 2019, 3 en 2020, 1 en 2021), le coureur de 31 ans espère se montrer dès les premières étapes. "Il a été reconnaître l'étape de Bilbao", confie Marion Rousse. "Il est parti comme un moine trois semaines en altitude avec son équipe : oui, il est motivé comme un cadet".

La jeune femme de 31 ans, ancienne championne de France de cyclisme sur route (2012), se livre aussi sur ses autres casquettes : consultante pour France Télévisions, directrice du Tour de France femmes, compagne de sportif de haut niveau et maman d'un petit garçon de deux ans, "qui n'est pas la plus simple à gérer".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info