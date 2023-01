Cyclisme : pourquoi David Gaudu a présenté ses excuses à son coéquipier Arnaud Démare

L'histoire n'est pas sans rappeler la sortie du footballeur du PSG Serge Aurier sur Periscope en mars 2015. Le coureur cycliste David Gaudu a vivement critiqué son coéquipier chez Groupama-FDJ Arnaud Démare sur un forum en ligne avant de présenter ses excuses jeudi 26 janvier lorsque ses propos ont été rendus publics.

Lors d'une conversation sur Discord, Gaudu évoque notamment "un gros manque de respect (de Démare) depuis 2017" et ajoute : "Je n'ai pas peur de lui, il sait que je n'en veux pas au Tour de France, je lui ai déjà dit". Le grimpeur de 26 ans critique également la présence du sprinteur, de cinq ans son aîné, au stage de préparation de l'équipe française cette semaine aux Canaries. "Il veut sa sélection pour le Tour. Mais ça, c'est pas gagné (...) Qu'il reste chez lui".

"L'avantage, c'est qu'on se parle pas, et on roule pas ou presque ensemble", déclare aussi le 4e du dernier Tour de France. Ses propos ayant été relayés plus largement sur les réseaux sociaux, Gaudu a présenté ses excuses dans un message publié sur son compte Twitter : "Mes propos n'auraient jamais dû être tenus dans un cadre public. J'ai présenté mes excuses à l'équipe et à Arnaud", écrit-il.

Une connerie de gamin Marc Madiot

Interrogé par le quotidien Sud Ouest, le manager de l'équipe française, Marc Madiot, a précisé que ses deux coureurs s'étaient "fait engueuler" après cet épisode. Il a toutefois cherché à dédramatiser, parlant de "connerie de gamin". "Ils ne sont pas potes, d'accord, mais je ne demande pas aux coureurs d'être copains, mais de savoir travailler ensemble", ajoute Madiot.

"On verra bien si ça crée des problèmes, et ça sera alors à moi de les gérer en interne. Mais j'ai confiance en eux". Pour l'instant, le programme de Groupama-FDJ est inchangé: "La preuve, souligne Madiot, ils seront sur Paris-Nice ensemble dans un mois et demi". La question pourrait se poser avec davantage d'acuité lors du prochain Tour de France, au profil très accidenté cette année.

Chaque équipe ne pouvant aligner que huit coureurs, jouer le classement général avec David Gaudu implique de sélectionner des lieutenants à même de l'accompagner dans les cols, jouer les victoires d'étape ou le classement par points avec Arnaud Démare implique de sélectionner des rouleurs à même de mettre en place un "train" pour l'emmener à l'amorce des sprints.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info