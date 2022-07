Tour de France 2022 : qui est Jonas Vingegaard, vainqueur de la Grande Boucle ?

Au terme d'une dernière étape partie de la Paris la Défense Arena, et d'une arrivée habituelle sur les Champs-Élysées, Jonas Vingegaard est devenu ce dimanche le deuxième coureur danois à remporter le Tour de France, depuis Bjarne Riis, en 1996.

Pourtant, tout n'a pas été facile pour le coureur de 25 ans. Dans un pays où l'altitude maximale est de 173 mètres, Jonas Vingegaard s'entraîne principalement sur les routes autour de chez lui, face au vent, à Hillerslev, dans son village du nord-ouest du Danemark. Il se découvre un amour pour la montagne quand ses parents l'emmènent dans les Alpes françaises pour des vacances en camping-car.

Jeune, il galère avec son poids plume, et, à 19 ans, pour forger son caractère timide et introverti, les patrons de son équipe de cyclisme l'envoient sur un marché de poissons dans le port de Hanstholm. Il s'occupe des poissons le matin et va s'entraîner l'après-midi. Vingegaard finit par taper dans l'œil de la Jumbo-Visma, au sein de laquelle, il éclate avec une deuxième place sur le Tour en 2021 pour garnir un palmarès assez maigre.

Devenu un leader

Comme un symbole, cette année devait être la sienne, avec un départ depuis la capitale danoise, Copenhague, où il est acclamé comme jamais. Alors que certains de ses adversaires sur le Tour de France ont décidé de s'exiler, lui a décidé de rester dans sa région natale, entourée de sa femme et de fille, qu'il appelle à chaque arrivée d'étape. "Je leur dois tout, ce sont mes premiers supporters" indique-t-il.

Son coéquipier Wout van Aert, maillot vert (classement par points, ndlr) de ce Tour de France confirme : "Il sait qu'il y a des choses plus importantes que le vélo. Il est très famille". Pourtant, il insiste sur un fait : "Il a gagné en confiance. Il a beaucoup changé, c'est devenu un leader".

Toujours assez réservé, quand le président Emmanuel Macron le félicite au terme de la 18e étape, jeudi, Jonas Vingegaard lance à son équipe, tout étonné: "Il connaît mon nom !". Sa femme Trine confie à un quotidien danois : "Jonas a tendance à cacher ses émotions, on a travaillé ensemble pour qu'il s'ouvre plus et que ce ne soit pas toujours moi qui prenne les décisions".

