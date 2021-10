Tour de France 2022 : Planche des Belles-Filles, Alpe-d'Huez... Ce que l'on sait du parcours

Jamais le Tour de France n'est parti d'aussi loin, à 1.300 km au nord-est de Paris. Le grand départ de l'édition 2022 sera donné à Copenhague avec un contre-la-montre de 13 km, le samedi 1er juillet. Initialement retenue pour lancer l'édition 2021, la capitale danoise a demandé un report d'un an pour se concentrer sur l'accueil de match de l'Euro de foot en pleine pandémie de la Covid-19.

"C'est la rencontre entre la plus grande course cycliste du monde et la ville la plus cyclable au monde", avait justifié le patron du Tour Christian Prudhomme lors de l'annonce du choix de Copenhague, théâtre du 24e départ hors de France. Les 2e et 3e étapes se disputeront également au Danemark : Roskilde-Nyborg (199 km) puis Vejle - Sonderborg (182 km).

"On va montrer des choses qui sont aussi formidables, a déjà assuré Prudhomme. Je pense notamment à la 2e étape avec le final sur deux ponts géants successifs : ça veut dire, dans les 20 derniers km, 18 au-dessus de la mer. Le vent souffle très fort. On aura une bagarre sans aucun doute et peut-être même des écarts qui seront très importants. Souvenez-vous du départ d'Utrecht en 2015 où la 1re étape dans le vent en Zealand avait fait autant d'écarts si ce n'est plus que des grandes étapes de montagne".

Comme le veut la tradition depuis 1975, l'arrivée de cette 109e Grande Boucle aura lieu sur les Champs-Élysées, à Paris, le dimanche 24 juillet. Le Tour ayant un partenariat avec les Yvelines jusqu'en 2023 pour la ville départ de la dernière étape, Thoiry est cette fois pressentie après Chatou, Mantes-la-Jolie, Rambouillet et Houilles.

Le Nord avant la Planche des Belles-Filles ?

Après le Danemark, les coureurs retrouveront sans surprise la France dans le Nord, pour deux à trois jours. Lille, Dunkerque et Calais sont évoquées comme villes-étape, de même qu'un passage sur les pavés récemment arpentés sur Paris-Roubaix. Il y aura peut-être ensuite une arrivée en Belgique, à Binche.

C'est sûr en revanche, la Planche des Belles-Filles sera déjà de retour. La nouvelle star du Tour depuis 2012 a été cinq fois au programme depuis, la dernière en 2020 avec un contre-la-montre à la veille de l'arrivée où le Slovène Tadej Pogacar s'était emparé du maillot jaune aux dépens de son compatriote Primoz Roglic. Comme en 2019, ce sera même une "super Planche des Belles-Filles".

L'Alpe d'Huez le jeudi 14 juillet

Comme en 2021, les Alpes seront escaladées avant les Pyrénées, avec en point d'orgue une arrivée à l'Alpe d'Huez le jeudi 14 juillet, quatre ans après une victoire de Geraint Thomas, futur vainqueur de l'épreuve. Un détour par la Suisse est envisagé. La traversée du pays d'Est en Ouest pourrait ensuite s'effectuer via Saint-Étienne, avant de se frotter à la montée Laurent Jalabert (3 km à 10,1%) de Mende.

Dans les Pyrénées, la principale attraction annoncée est l'altiport de Peyragudes, lieu de tournage du film James Bond "Demain ne meurt jamais" en 1997 Lourdes-Hautacam par Soulor et Aubisque . Le vainqueur de ce Tour 2022 sera-t-il officieusement connu pour la troisième fois de suite au terme d'un contre-la-montre individuel d'une trentaine de km à la veille de l'arrivée ? La tendance semble forte, avec un chrono aux alentours de Rocamadour le samedi 23 juillet.