Il l'a (re)fait ! Julian Alaphilippe a marqué l'histoire du sport français et du cyclisme en conservant ce dimanche 26 septembre son maillot arc-en-ciel de champion du monde, ce qu'aucun Français n'a fait dans l'histoire. Il aura fallu cinq attaques en 40 kilomètres, pour décrocher notamment les favoris belges.

Le Français est allé au bout de l'épuisement, mais il lui restait encore des forces pour fêter sa victoire dimanche soir. La fête a été très longue à l'hôtel de l'équipe de France. "J'ai commencé à y croire quand j'avais 15, 20, 25 secondes. Je n'ai jamais cessé d'y croire. Être champion du Monde pour la deuxième fois d'affilée, c'est quelque chose que je ne m'étais pas imaginé", nous dit-il.

"Depuis quelques années déjà je suis content de marquer ma carrière par des belles victoires. Je suis content d'avoir marqué l'histoire de mon sport, mais là, une victoire comme ça, ici en Belgique, je pense que je ne pouvais pas rêver mieux. Je me retrouve avec le maillot, j'ai vraiment été le chercher, je vais le savourer", confie le Français.

Sa compagne Marion Rousse avoue avoir été bluffée par la course du chef de file du cyclisme tricolore. "C'est incroyable déjà ce qu'il avait fait l'année dernière, mais là, de pouvoir doubler c'est quand même quelque chose, d'être attendu et de toujours répondre présent quand tu l'annonces. Il me surprend dans ce sens", dit-elle.