Paris-Roubaix : l'Italien Sonny Colbrelli vainqueur au terme d'une course folle

Sonny Colbrelli a confirmé son statut. Le champion d'Europe italien a remporté la 118e édition du Paris-Roubaix ce dimanche 3 octobre dans des conditions incroyablement boueuses. C'est la première fois qu'il participait à cette course. Colbrelli (Bahrain) a battu au sprint sur le vélodrome, dans un final dantesque à l'image de la course, ses deux derniers compagnons d'échappée, le Belge Florian Vermeersch et le Néerlandais Mathieu van der Poel.



C'est la première fois depuis près de deux décennies que la pluie est venue perturber la course. Cela a donné lieu à des images pour le moins spectaculaires dont les coureurs et spectateurs se souviendront longtemps. Et sur les pavés détrempés et recouverts de boue, van der Poel a certainement produit la plus forte impression dans une course qui a tourné au désavantage de son grand rival, le Belge Wout van Aert, et de l'équipe numéro un, Deceuninck.

Généreux et prodigue de ses efforts, van der Poel s'est retrouvé esseulé dans le groupe de poursuite derrière Moscon, parti seul à l'attaque à 53 kilomètres de l'arrivée. Il n'a pu ensuite provoquer la décision dans le trio de néophytes qui s'est disputé la victoire.

Colbrelli est le deuxième coureur à gagner la "reine des classiques" à sa première participation. Hormis l'Allemand Josef Fischer qui avait ouvert le palmarès en 1896, le Français Jean Forestier est le seul néophyte, en 1955, à s'être imposé dès ses débuts. "C'est la course de mes rêves avec le Tour des Flandres", a exulté le vainqueur. "J'ai suivi van der Poel dans le final, j'ai fait un super sprint. Je me suis focalisé sur van der Poel mais le gars de Lotto-Soudal a failli me surprendre. J'ai réussi à passer à 25 mètres de l'arrivée".

Cette 118e édition du Paris-Roubaix s'est déroulée dans des conditions dantesques Crédit : DAVID STOCKMAN / BELGA MAG / Belga via AFP

