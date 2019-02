publié le 21/02/2019 à 14:54

Jamais le Tour de France n'est parti d'aussi loin, à 1.300 km au nord-est de Paris. Le grand départ de l'édition 2021 sera donné à Copenhague avec un contre-la-montre de 13 km, avant deux autres étapes sur le sol danois. Les premiers contacts entre l'organisateur, ASO, et les autorités scandinaves remontent à plus de 10 ans. L'idée a fait son chemin. Selon Christian Prudhomme, le directeur de la course, elle est pleine de sens.

"Il y a trois pays au monde où il y a plus de gens qui sont devant la télé pour regarder le Tour de France qu'en France, et dans ces pays-là il y a le Danemark, énonce d'abord l'homme de 58 ans. C'est plus d'une personne sur deux qui regarde le Tour de France à la télé, mais c'est aussi plus d'une personne sur deux à Copenhague qui prend sa bicyclette tous les matins pour aller au travail. C'est la rencontre entre la plus grande course cycliste du monde et la ville la plus cyclable au monde".



"On va montrer des choses qui sont aussi formidables, poursuit l'ancien journaliste, en poste depuis février 2017. Je pense notamment à la 2e étape avec le final sur deux ponts géants successifs : ça veut dire, dans les 20 derniers km, 18 au dessus de la mer. Le vent souffle très fort. On aura une bagarre sans aucun doute et peut-être même des écarts qui seront très importants. Souvenez-vous du départ d'Utrecht en 2015 où la 1re étape dans le vent en Zealand avait fait autant d'écarts si ce n'est plus que des grandes étapes de montagne".

¿¿¿¿ Grand Départ #TDF2021 ¿¿¿¿



¿¿¿¿Copenhagen, capital of bicycling and capital of cycling !



¿¿¿¿Copenhague, capitale de la bicyclette et capitale du vélo !



To know more / Plus d'infos ¿



¿¿ https://t.co/Aa4gltQRzf

¿¿ https://t.co/4MfSn98zEB



cc @tourstartdk pic.twitter.com/rRKGVe6fjm — Tour de France™ (@LeTour) 21 février 2019

¿¿¿¿ The world cycling capital will host the Grand Départ of the #TDF2021.



¿¿¿¿Discover here the 3¿ first stages:

¿¿¿¿Découvrez les 3¿ premières étapes:



Stage 1¿: ¿Copenhagen ¿ 13 Km ¿

Stage 2¿: ¿Roskilde - Nyborg ¿190 km

Stage 3¿: ¿Vejle - Sønderborg ¿ 170 km pic.twitter.com/d8kDLymxSu — Tour de France™ (@LeTour) 21 février 2019

Le samedi 6 juillet prochain, le Tour partira de l'étranger pour la 23e fois, à Bruxelles. En 2020, c'est Nice qui sera la ville du grand départ.