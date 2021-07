Tour de France 2021 : "Quand on voit Pogacar, on pense à Armstrong", estime Pascal Praud

Pascal Praud s'exprime sur le cas Pogacar et les soupçons de dopage

Alors que les coureurs du Tour de France affrontent par deux fois le mont Ventoux ce mercredi 7 juillet, une question demeure : qui pourra inquiéter Tadej Pogacar ? Le Slovène a assommé la concurrence en première semaine, à tel point que certains ont des soupçons. La question du dopage est remise sur le tapis.

"C'est ça qui est terrible avec ce sport, c'est qu'on ne peut plus regarder le cyclisme sans savoir, sans penser à ce qui s'est passé avant", explique Pascal Praud sur RTL ce mercredi. "Quand on voit Pogacar, on pense à Armstrong", dit-il. "Je vais peut-être vous choquer, Armstrong, ça reste à mes yeux un grand champion, avec des performances exceptionnelles, mais effectivement en dehors des règles de l'éthique", poursuit le journaliste.

Selon Pascal Praud, "on sait bien que les cyclistes ont parfois un coup d'avance sur les contrôles. Quand on voit Pogacar, on se demande si ce garçon échappe aux contrôles. C'est un champion, il est présumé innocent si j'ose dire".