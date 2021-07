Tadej Pogacar a-t-il définitivement assuré son second sacre, mercredi 14 juillet, en s'imposant au sommet du col du Portet au sprint devant Jonas Vingegaard et Richard Caparaz ? Capable de rester dans la roue du Slovène sur ses trois attaques franches dans la montée finale, le Danois et/ou l'Équatorien croient-ils encore en leurs chances de contrarier le maillot jaune ?

Il leur reste une étape de montagne de choix avec ce parcours de 129,7 km entre Pau et Luz Ardiden, même si avec respectivement 5 minutes 39 et 5'43" de retard, la mission semble impossible, d'autant que Pogacar est sur le papier favori du contre-la-montre de samedi entre Libourne et Saint-Émilion. En menant l'offensive dès le col du Tourmalet, les équipes Jumbo et Ineos peuvent peut-être faire craquer UAE.

L'ascension du légendaire col (17,1 km à 7,3 % de pente moyenne), escaladé par La Mongie jusqu'au col situé à 2115 mètres d'altitude, débute au km 77. Puis, après la rapide descente par Barèges, il y aura directement l'ascension finale de Luz-Ardiden (13,3 km à 7,4 %), absente de la carte du Tour depuis une décennie. Départ fictif de Pau à 13h35, réel à 13h50, arrivée prévue entre 17h20 et 17h45.

Tour de France 2021 : le profil de la 18e étape Crédit : Sabrina BLANCHARD, Kenan AUGEARD / AFP

Le film de la 18e étape :

13h52 - Les trois hommes de tête ont vite créer un écart important : 1 minute et 3 secondes. Le Français Barthe est en contre.



13h50 - Les trois premiers attaquants sont Bennett, Jensen et Mohoric.



13h49 - Départ réel de cette 18e étape. Ils sont 144 encore en course.



13h45 - 2 km avant le départ réel.



13h42 - Le top 10 du classement de la montagne :



1. Wouter Poels (NED/BAH) 78 pts

2. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 67

3. Nairo Quintana (COL/ARK) 66

4. Michael Woods (CAN/ISR) 66

5. Wout van Aert (BEL/JUM) 64

6. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) 50

7. Bauke Mollema (NED/TRE) 41

8. Ben O'Connor (AUS/AG2) 40

9. Anthony Perez (FRA/COF) 37

10. Richard Carapaz (ECU/INE) 32

...



13h39 - Le top 20 du classement général :



1. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 71 h 26:27.

2. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) à 5:39.

3. Richard Carapaz (ECU/INE) 5:43.

4. Rigoberto Urán (COL/EF1) 7:17.

5. Ben O'Connor (AUS/AG2) 7:34.

6. Wilco Kelderman (NED/BOR) 8:06.

7. Enric Mas (ESP/MOV) 9:48.

8. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 10:04.

9. Guillaume Martin (FRA/COF) 11:51.

10. Pello Bilbao (ESP/BAH) 12:53.

11. David Gaudu (FRA/GFJ) 15:42.

12. Mattia Cattaneo (ITA/DEC) 19:41.

13. Esteban Chaves (COL/BIK) 28:42.

14. Aurélien Paret-Peintre (FRA/AG2) 31:48.

15. Louis Meintjes (RSA/INT) 34:02.

16. Wouter Poels (NED/BAH) 44:18.

17. Dylan Teuns (BEL/BAH) 46:08.

18. Ruben Guerreiro (POR/EF1) 49:01.

19. Sergio Henao (COL/QHU) 50:07.

20. Wout van Aert (BEL/JUM) 51:22.

...



13h35 - Le départ fictif vient d'être donné à Pau, c'est parti pour 6,4 km de défilé avant le départ réel.



13h33 - Une perquisition a été menée dans la nuit de mercredi à jeudi à Pau dans l'hôtel de l'équipe Bahrain.

13h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.