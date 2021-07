Tour de France 2021 : Pogacar balaye les soupçons de dopage

Après neuf jours de course suivis d'une première journée de repos à Tignes, le peloton du Tour de France 2021 est reparti mardi 6 juillet pour une 10e étape théoriquement assez tranquille entre Albertville et Valence. Au classement général et à 12 jours de l'arrivée à Paris, le Slovène Tadej Pogacar domine de façon insolente. Et forcément, ses performances éveillent le doute.

Les questions vont l'escorter durant deux semaines encore. Maillot jaune avec deux minutes d'avance sur l'Australien Ben O'Connor mais surtout plus de 5 minutes sur ses premiers concurrents directs à la victoire finale, Tadej Pogacar va devoir s'y habituer. Les suspicions, les doutes : pour la première fois, il a accepté d'en dire plus sur le sujet du dopage, lundi 5 juillet.

"Nous avons beaucoup de contrôles anti-dopage pour faire taire les sceptiques, souligne le coureur de 22 ans. Par exemple, dimanche, j'ai subi trois contrôles en une journée : deux avant le départ, un à l'arrivée. C'est beaucoup, mais c'est important pour faire taire les critiques". Impérial en montagne, supérieur sur le contre-la-montre, le Slovène ne laisse pas grand chose aux autres.

Je suis motivé pour prouver au monde entier ce que je peux faire Tadej Pogacar

"Je suis motivé pour prouver au monde entier ce que je peux faire", ajoute le vainqueur sortant. Pas vraiment le discours de quelqu'un prêt à mettre le pied sur le frein. Il veut être performant sur le Ventoux, mercredi 7 juillet, mais sans forcément marquer l'étape de son empreinte, dit-il. C'est ce savant dosage qu'il va devoir trouver : dompter la concurrence sans se mettre tout le monde à dos.