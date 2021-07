Tour de France 2021 : qui est Tadej Pogacar, le vainqueur de cette édition ?

Après le Français Henri Cornet, qui avait remporté l'épreuve sur tapis vert en 1904, Tadej Pogacar est devenu le deuxième plus jeune vainqueur du Tour de France l'année dernière. Le jeune homme a réitéré l'exploit ce dimanche 18 juillet en remportant pour la deuxième fois consécutive la Grande boucle à l'issue de la 21ème étape de cette 108ème édition.

L'espoir du cyclisme slovène, membre de l'équipe UAE Emirates, avait auparavant déjà fait montre de ses grandes qualités. En 2016, il avait remporté le Giro Della Lunigiana avant de confirmer son gros potentiel lors des années suivantes. Le natif de Klanec s'était pleinement révélé en 2019, en remportant le Tour de l'Algarve et celui de Californie, devenant ainsi le plus jeune vainqueur d'une course par étapes du WorldTour.

Tadej Pogacar, 22 ans seulement, a déjà tout d'une future légende. Toutefois, après sa victoire sur le Tour en 2020, le jeune champion tenait à rester humble et modeste : "Les choses vont changer mais je veux rester le même, m'entraîner et courir avec le même état d'esprit [...] Je suis juste un gamin de Slovénie avec deux sœurs et un frère. J'aime m'amuser, apprécier la vie dans ses petites choses", a-t-il affirmé en conférence de presse.

Les confidences de la mère de Pogacar sur son fils

Interrogée sur l'aisance de son fils comparé à d'autres cyclistes, Marietta confiait sur RTL le 16 juillet dernier : "peut-être parce qu'il ne fait pas de grimace, les autres coureurs font toujours des grimaces. Il est habitué, il sourit toujours". Pour elle, son fils est "très bien entraîné et se développe depuis des années".

Sur une corde plus sensible, la mère de Tadej Pogacar comprend les suspicions qu'il peut y avoir en matière de dopage. "On comprend à cause des histoires qui se sont passées dans le monde du cyclisme, mais je crois que maintenant, ça s'est purifié. Je crois qu'il est contrôlé chaque jour après l'étape. Souvent avant l'étape et parfois le matin dans son hôtel. Je suis fière de lui, j'ai confiance en lui et je suis sûre qu'il ne prendrait jamais de dopage. C'est un homme honnête", conclut-elle.