publié le 17/08/2020 à 09:33

L'expérience a visiblement été couronnée de succès. Un an après concocté le premier album consacré au Tour de France cycliste, la société italienne Panini propose encore aux petits et grands de collectionner et de coller des vignettes consacrées à la plus grande course au monde et à ses coureurs.

Initialement prévu du 27 juin au 19 juillet, la 107e édition du Tour s'élancera finalement samedi 29 août de Nice, l'arrivée étant prévue le dimanche 20 septembre sur les Champs-Élysées, comme le veut la tradition depuis 1975. Egan Bernal, Chris Froome, Geraint Thomas, Julian Alaphilippe, Thibaut Pinot et Romain Bardet seront-ils tous au départ ? Leur "sticker" 2020 existe, en tout cas.

Il y en a au total 384 dans ce deuxième album (32 de plus qu'en 2019), dont 74 aux contours brillants. Chacune des 22 équipes présente 14 coureurs - seulement 8 seront alignés sur le Tour. Cet album propose également de très nombreuses informations pratiques, ainsi que 44 cartes à collectionner en plus des vignettes autocollantes, à ranger dans une petite boîte en carton à fabriquer soi-même.