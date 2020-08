Tour de France 2020 : Estrosi n'exclut pas "un huis clos au départ" à Nice

publié le 10/08/2020 à 14:26

Initialement prévu du samedi 27 juin au dimanche 19 juillet, le Tour de France 2020 doit toujours s'élancer le samedi 29 août de Nice pour se conclure le dimanche 20 septembre sur les Champs-Élysées à Paris. Invité de l'émission "On refait le sport", dimanche 9 août, le maire de la préfecture des Alpes-Maritimes, Christian Estrosi, a livré son sentiment sur la situation à trois semaines du Grand Départ.

"Bon, d'abord, c'est un miracle que pour l'instant la date soit toujours au calendrier, et elle le sera, et le Tour de France aura lieu, assure l'homme politique de 65 ans. Aujourd'hui, nous maintenons un dispositif pour accueillir du public dans les conditions fixées par le gouvernement et en étant extrêmement vigilant sur le port du masque, la distanciation, y compris sur la visite du village du Tour de France".

"Mais nous ne pouvons pas exclure, en fonction de l'évolution de l'épidémie, qu'il y ait un huis clos au départ si c'était nécessaire", ne cache pas l'ancien pilote de moto professionnel. "L'essentiel est qu'il (le départ, ndlr) ait lieu, parce que c'est le seul grand événement de dimension planétaire qui reste au calendrier de cette année 2020. Je trouve que c'est une belle image pour la France".