publié le 29/07/2020 à 19:22

Le Tour de France c'est dans tout juste un mois maintenant. Samedi 29 août, départ de Nice. Pour Laurent Jalabert, coureur et consultant cyclisme pour RTL : "Tout le monde du cyclisme attend avec impatience le départ du Tour de France."

Le départ a été décalé à fin août, au lieu d'un départ prévu fin juin, en raison de l'épidémie de coronavirus. La ville de Nice prévoit de mettre en place des caméras pour mesurer la densité de population, limitée à 5.000 personnes lors des manifestations. Mais pour Laurent Jalabert, "pas besoin de faire la police de façon trop drastique."

Pour ce consultant, "les gens sont méfiants (...). On fait en sorte de ne pas trop s'approcher de son voisin, on garde les distances de sécurité, on porte les masques... Tout ça, c'est rentré dans les mœurs." Il se dit convaincu que chacun y mettra du sien "pour que cela se passe normalement."

Quant au risque de contaminations parmi les coureurs, l'organisation du Tour de France a pris des mesures : "Toutes les personnes accréditées seront en parfaite santé puisqu'il va falloir faire des tests préalables (...). En théorie ça devrait normalement bien se passer si tout est respecté." Les commentateurs seront également testés 5 jours avant d'arriver sur l'événement.