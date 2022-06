Route du Rhum : Roland Jourdain au départ sur un catamaran en fibre de lin

À 58 ans, Roland Jourdain ne vise plus la gagne et opte pour la performance environnementale. Le 6 novembre prochain, le double vainqueur de la Route du Rhum (2006 et 2010 en catégorie Imoca) sera en effet au départ de la 12e édition de cette célèbre course transatlantique en solitaire à la voile entre Saint-Malo et la Guadeloupe à la barre d’un bateau unique et original.

Baptisé "We Explore", ce catamaran de 18,28 mètres a été construit au chantier naval Outremer de La Grande-Motte, qui a délaissé la fibre de verre et le carbone au profit de la fibre de lin, issue des champs de lin de Normandie.

"Depuis le début de ma carrière de skipper, j’ai toujours navigué sur des bateaux construits avec des matériaux issus de ressources fossiles, explique le natif de Quimper. Il était temps que ça change en me tournant vers des matériaux composites 100% biosourcés comme la fibre naturelle de lin. Ce matériaux avait été utilisé et testé sur des paddles et des planches à voile, mais jamais sur un bateau aussi grand".

Conçu dans le moule d’un catamaran existant

C’est grâce à Terre de Lin, coopérative d’agriculteurs basée en Haute-Normandie qui assure la culture et la transformation du lin en fibres, que ce bateau a donc été conçu dans le moule d’un catamaran existant. Mis à l’eau le 5 mai dernier à La Grande-Motte après neuf mois de chantier, il sera convoyé au mois de juillet vers Concarneau, qui sera son port d’attache.

C’est à bord de ce catamaran de 60 pieds que Roland Jourdain participera à la Route du Rhum. Le multicoque sera dans un premier temps équipé a minima, afin d’être léger et rapide. Une fois la course terminée, il embarquera les explorateurs pour différentes missions, qu’il s’agisse de recherches, d’innovations ou de sensibilisation.

