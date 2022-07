Voile : retour en mer pour Catherine Chabaud

Ce dimanche 17 juillet, au milieu d’une centaine de concurrents, le « cigare rouge » de Catherine Chabaud va quitter le port de Cherbourg et s’élancer sur la Drheam cup, destination La Trinité sur mer.

« C’est le manque de mer, l’appel du large et ces souvenirs de navigations gravés dans ma mémoire qui me font revenir » explique celle qui est aujourd’hui députée européenne.

Plus de 21 ans après son démâtage sur le Vendée Globe 2000-2001, Catherine Chabaud revient donc à la compétition sur le bateau qui lui avait permis en février 1997 d’être la première femme à boucler ce tour du Monde en solitaire.

« C’est magique d’être sur ce bateau avec lequel j’ai vécu tant de belles choses. Ce voilier qui a failli partir à la casse et qui aujourd’hui est mythique. C’est donc fabuleux de pouvoir être à la barre, de relever ce défi personnel d’autant que je vais fêter mes 60 ans à la fin de l’année »

Mais l’objectif de Catherine Chabaud c’est d’être au départ et à l’arrivée de la prochaine Route du Rhum dont le départ sera donné le 6 novembre prochain de Saint Malo, une course où plusieurs de ces « collègues » député viendront la soutenir lorsqu’elle s’élancera, mais aussi à l’arrivée en Guadeloupe.

« Je parle beaucoup de la mer au Parlement Européen. J’ai pris cet engagement d’en parler mais j’ai bien du mal à faire bouger les choses. Alors tout au long de cette course, j’aurai tout un tas de messages à faire passer à mes collègues pour porter la voix de l’océan »

