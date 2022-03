Florence Arthaud : le grave accident qui a failli l'éloigner du sport pour toujours

Le 18 novembre 1990, Florence Arthaud, en passant la ligne d’arrivée de la Route du Rhum, devient la première femme à remporter une transatlantique en solitaire. 14 jours, 10 heures, 8 minutes et 28 secondes, c’est le temps qu’il lui aura fallu pour rejoindre Pointe à Pitre, en Guadeloupe, depuis Saint-Malo. Elle a battu le record jusqu’ici détenu par son ami le navigateur Philippe Poupon.

Depuis toujours, Florence Arthaud, la fille d’éditeurs célèbres, née et élevée dans le très bourgeois 16ème arrondissement, veut épouser la mer. "On dit et j'en avais discuté avec mon pédiatre, qu'un bateau est un peu un utérus donc on dit qu'on est en mer mais il y a aussi l'idée de la mère. Et on est vraiment protégé", explique Géraldine Danon, actrice, écrivaine et réalisatrice, amie intime de Florence Arthaud, au micro de Jour J. En août prochain, elle commencera le tournage du biopic sur la navigatrice.

Accompagnée de son frère et de son père, Florence Arthaud fait ses armes dans un club de voile du sud de la France. Mais en 1974, à 17 ans, un accident de voiture la plonge dans le coma "pendant 8 jours avec 2 hématomes au cerveau", détaille Géraldine Danon. "Un accident grave donc qui l'a amoindri pendant plus de deux ans", ajoute-t-elle. "On lui avait dit qu'elle ne ferait plus jamais de sport". "Elle était casse-cou (...) Elle s'est alors lancé le défi [de réussir, ndlr]. Elle est d'abord partie à Newport chercher un embarquement comme les marins le font pour traverser l'Atlantique , c'était son objectif. Elle avait 18 ans en 1978", poursuit Géraldine Danon dans Jour J.

Florence Arthaud traverse alors une première fois à l'Atlantique "et là je crois que sa passion a été inébranlable. Elle s'est mis en tête de gagner la Route du Rhum, elle l'a courue à plusieurs reprises, mais c'est devenu son obsession", résume la réalisatrice.

Tous les jours dans Jour J, de 20h à 21h sur RTL, Flavie Flament vous fait découvrir les grands moments d’actualité qui ont marqué la mémoire collective.