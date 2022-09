Route du Rhum : "Je suis passé pas loin de la catastrophe humaine", confie le Cléac'h

On le surnomme le chacal, pour sa ténacité, Armel le Cléac’h, navigateur et recordman, raconte ses aventures en mer pour l'émission Jour J.

Le 19 janvier 2017, Armel le Cléac’h remporte son premier Vendée Globe, la plus prestigieuse des courses. Reconnu comme étant l’Everest de la mer, ce tour du monde en solitaire a été fait en 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes, un record ! Pour le skipper, c’est un rêve devenu réalité. C’est à l’âge de 12 ans, qu’il suit la première édition du Vendée Globe, en 1989.



"À l’époque, il n’y avait pas encore Internet donc on suivait à travers les journaux, la radio et la télé. On m’avait acheté un agenda, où il y avait tous les coureurs du Vendée Globe. Ils étaient treize à l’époque. Je cochais tous les abandons et je mettais des petits points sur la carte. Ça me faisait rêver. Puis je suis devenu acteur de ce Vendée Globe. Une fois en 2008, une fois en 2012 et c’est vrai, que là, de le gagner, c’était incroyable", confie-t-il.





En 2018, il tombe à l'eau pendant la Route du Rhum

Malgré son palmarès impressionnant, le recordman a connu des jours plus sombres. Face à lui, l’océan s’est avéré brutal. Le 6 novembre 2018, seulement deux jours après son départ pour la Route du Rhum, le skipper se retrouve à l’eau. "C’est le moment le plus dur de ma carrière, je suis passé pas loin de la catastrophe humaine. […] En quelques secondes, le bateau s’est brisé en deux et je me suis retrouvée projeté en mer […] pendant un quart d'heure, il a fallu se battre pour essayer de me maintenir en vie", explique-t-il dans Jour J.

Face à la violence de l’accident, l’instinct de survie prend le dessus. "On essaye de s’accrocher à ce qu’on peut, j’ai réussi à maintenir le bout d’une corde du bateau pour essayer de ne pas partir trop loin. Et puis on essaye d’éviter tous les morceaux qui tombent, qui craquent, les vagues qui déferlent. Heureusement, il faisait jour", raconte-t-il avec émotion.



Le bateau n’a pu être sauvé, mais c’est à bord du Maxi Banque Populaire XI qu’Armel Le Cléac’h s’apprête à reprendre les voiles le 25 octobre prochain pour sa revanche sur la Route du Rhum.

