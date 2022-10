Route du Rhum 2022 : à un mois du départ, qui sont les favoris ?

Alors que les entrainements se poursuivent au large de la Bretagne, alors que les maxi trimarans de la classe Ultim sont attendus dès le mardi 25 octobre dans les bassins de Saint-Malo, bien difficile de dire qui va remporter cette 12e Route du Rhum, dont le départ sera donné le dimanche 6 novembre à 13h02 précisément.

Seule certitude : à moins d’un cataclysme, c’est l'un des huit bateaux engagés dans cette catégorie Ultim qui devrait passer la ligne d’arrivée en vainqueur à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Vainqueur en 2018, Francis Joyon sera évidemment le skipper à battre, d’autant qu'il est également le détenteur du record de la traversée sur "Idec Sport" : 7 jours, 14 heures, 21 minutes et 47 secondes.



À 66 ans, le tenant du titre, qui s’élance pour la 8e fois sur la Route du Rhum, va une nouvelle fois donner du fil à retordre aux sept autres engagés de cette classe Ultim, et en premier lieu à Charles Caudrelier, grand favori de cette 12e édition. À la barre du maxi trimaran "Edmond de Rotschild" depuis 2019, le Breton de 46 ans a gagné toutes les courses en équipage avec Franck Camas et prendra le départ de sa 1re Route du Rhum en solitaire, avec l’intention d’ajouter une ligne à son palmarès.



Gabart veut sa revanche

Mais François Gabart, battu par Francis Joyon en 2018 pour 7 minutes et 8 secondes, espère bien prendre sa revanche. À bord de son révolutionnaire trimaran "SVR Lazartigue", le Charentais de 39 ans vise lui aussi la victoire. Autre postulant, Armel le Cléac’h (45 ans), qui avait chaviré en 2018 au large des Açores et qui compte bien cette fois-ci rallier les Antilles en vainqueur à la barre du "Maxi Banque Populaire XI".



À 54 ans et pour sa 7e participation, Thomas Coville sera lui aussi présent au départ de la cité corsaire. Vainqueur en 1998 en monocoque, 3e de la dernière édition, le skipper de "Sodebo" pourrait être la belle cote des parieurs mi-novembre aux Antilles.



Enfin, Yves Le Blévec sur "Actual", Arthur Le Vaillant sur "Mieux" et Romain Pillard sur "Use it again" complètent la catégorie reine mais semblent moins armés que les cinq autres concurrents de cette classe des grands trimarans de 32 mètres. Au total, six catégories de voiliers seront au départ de la 12e édition de la Route du Rhum.

